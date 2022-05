Weinfelden Gelebte italienische Tradition Am Samstagabend hat der Verein Centro Culturale Italiano mit der «Notte Italiana» ein grosses Fest im Thurgauerhof-Saal veranstaltet. 180 Gäste genossen Kulinarik und Kultur aus Süditalien.

Die Pizzica Volksmusik-Tanz-Gruppe Centro di Cultura Popolare spielt, tanzt und singt Lieder. Bild: Manuela Olgiati

Bunt, familiär und kulturell. So lässt sich die «Notte Italiana» vom Samstagabend im Thurgauerhof kurz skizzieren. Geselligkeit teilen, heisst auf Italienisch zu mitreissender Musik tanzen, fröhlich sein und plaudern. Dazu gehört ein Essen mit typischen Spezialitäten vom Buffet – Lasagne, Orecchiette oder frittierte Teighäppchen aus der Region Salento.

«Secondos vermischen Deutsch und Italienisch.»

Maurizio Colella, Präsident Cetnro Culturale Italiano. Bild: Manuela Olgiati

Das erklären die beiden Moderatoren vom organisierenden Verein Centro Culturale Italiano Weinfelden. Präsident Maurizio Colella und Antonio Garrapa sind im Thurgau aufgewachsen, ihre Eltern wanderten in die Schweiz ein. Garrapa und Colella moderieren «La grande festa» zweisprachig. Garappa sagt: «Wir mussten den Anlass wegen der Pandemie dreimal verschieben.»

Nun wird mit Entertainer «Pipistrello» gross gefeiert. Der Sänger spielt Songs von Celentano und Co. Dann tritt die Pizzica Volksmusik-Tanz-Gruppe Centro di Cultura Popolare auf. Die Musikerinnen und Musiker reisten 1500 Kilometer aus dem Salento nach Weinfelden zu ihrem von den rund 180 Gästen gefeierten Auftritt. Leadsänger Salvatore Gervasi spricht vom Wert traditioneller Formen: «Wir singen, tanzen und spielen unermüdlich weiter, um uns lebendig zu fühlen.» Ausgelassen tanzen auch einige Gäste auf der Bühne. Am Nachmittag konnten sie die Tanzschritte in einem Workshop üben.