Weinfelden Gabeln mit Bergsicht: Die Almega produziert Fonduebesteck mit Relief Die Weinfelder Firma Almega AG produziert Fonduegabeln, die mit einem Bergrelief versehen sind. Verpacken lassen sie die Gabeln in der Stiftung Brünnliacker in Berg.

Die Fonduegabeln zeigen eine der sieben Bergregionen der Schweiz. Bild: Andri Vöhringer

Vom Grillspiess war es nicht mehr weit bis zur Fonduegabel, sagt Cheran Foster, Medienverantwortlicher von Swisspeaks bei der Almega AG in Weinfelden. Die Firma, die sonst hauptsächlich im Kundenauftrag Metallelemente herstellt, wollte auch mit Eigenprodukten kreativ werden. Bereits im Frühling 2020 hat die Firma einen multifunktionalen Grill vorgestellt, der wie ein Schweizerkreuz aussieht und mehrere Grillarten verbindet.

Die Holzgriffe werden von Mitarbeitern der Stiftung Brünnliacker aufgesetzt. Bild: Andri Vöhringer

«Mit dem Grill kam die Idee, dass wir auch Zubehör entwickeln», erzählt Foster. Den Anfang machten sie mit einem Grillspiess. «Wir wollten aber etwas Spezielles, Aussergewöhnliches», erklärt der 32-Jährige. Deshalb sind die Spiesse auch mit dem Relief der Schweizer Berge versehen. Insgesamt sieben Regionen sowie eine Swiss-Edition gibt es dazu. «Nach den Grillspiessen war klar, dass wir auf den Herbst auch Fonduegabeln mit dem gleichen Design herstellen wollten.» Denn das Fonduecaquelon kann man auch auf den multifunktionalen Grill stellen. Die Gabeln sind ebenfalls mit dem Bergrelief versehen.

Mit Panorama Knife hat es nichts zu tun

Nach der Planung im Büro schneidet nun ein Laser in der grossen Fabrikationshalle der Almega AG die Reliefs fein säuberlich aus Edelstahl. Was übrig bleibt ist eine grosse, viereckige Platte mit den Löchern der Fonduegabeln. Mit Panorama Knife haben die Bergreliefspiesse- und gabeln übrigens nichts am Hut, versichert der Medienverantwortliche. Die Idee zu Swisspeaks sei in Zusammenhang mit dem Schweizergrill entstanden und sei naheliegend, da die Berge die Schweiz authentisch widerspiegeln würden. «Die Gabeln haben drei Zacken, damit kann man alle Arten von Fondue essen», sagt Foster.

Die Stiftung Brünnliacker ist für die Verpackung der Gabeln zuständig. Bild: Andri Vöhringer

Nachdem die Gabeln behandelt wurden, erhalten sie einen Griff aus Nussbaumholz. «Wir haben hier ein Produkt made in Switzerland», sagt Foster. Auch wenn die Rohmaterialien, also der Stahl sowie das Holz, nicht aus der Schweiz kommen. «Wir haben einen Anbieter gesucht, der uns auch die Menge an Griffen liefern kann, und zudem sind auch Holzgriffe aus der Schweiz nicht zwingend aus Schweizer Holz», erklärt Foster die Gründe hinter dem süddeutschen Produkt.

Nachdem die Gabeln aber zusammengesetzt sind, wird es regionaler. Verpackt werden sie nämlich in der Werkstatt der Stiftung Brünnliacker in Guntershausen bei Berg.

Cheran Foster, Medienverantwortlicher Swisspeaks. Bild: Andri Vöhringer

«Es ist für uns zum einen super, da die Wege kurz sind. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir eine Organisation beauftragen können, die Menschen hilft, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen.»

Auch die Nähe zum Produktionsstandort in Weinfelden sei praktisch, erklärt Foster. Die Gabeln werden in einem Viererset verkauft und kosten 79 Franken.