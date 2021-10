Weinfelden Food-Truck-Happening: Der Duft nach Aussergewöhnlichem lockt viele Besucher auf den Marktplatz Am Samstag hat auf dem Weinfelder Marktplatz das Food-Truck-Happening stattgefunden. Die Besucher waren begeistert von der Vielfalt und den Speisen selbst.

Am Food-Truck-Happening auf dem Marktplatz konnte man allerlei Spezialitäten aus der ganzen Welt probieren. Bild: Reto Martin

«Die Weinfelder sind offen, fröhlich, sympathisch und aufgestellt. Das erleben wir in grösseren Städten nicht immer», sagt Claudia Behrbohm. Auch sonst kommt die Frau, die zusammen mit ihrem Geschäftspartner Bruno D’Amico einen Food-Truck auf dem Marktplatz betreibt, nicht mehr aus dem Schwärmen hinaus. Erst im August hat das Duo seine Firma Gusti Del Sud, die Spezialitäten aus dem Süden Italiens anbietet, gegründet. «Es macht uns sehr viel Spass», sagt sie.

Speisen aus allen Herren Länder gab es zum Probieren. Bild: Reto Martin

Grundsätzlich herrscht am Samstagmittag beim Food-Truck-Happening auf dem Marktplatz eine ausgelassene Stimmung. Die Menschen schlendern vorbei an den Wagen, aus denen unzählige Spezialitäten angeboten werden. Den köstlichen Duft, den all die Speisen verströmen, lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen und erschweren gleichzeitig eine Auswahl. Für zusätzliche Freude sorgt, dass sich just am Mittag die Sonne blicken lässt und das Schlemmen im Freien bei angenehmen Temperaturen ermöglicht.

Auch Evelyn Drefs schätzt es, dass auf relativ kleinem Raum eine grosse Auswahl angeboten wird. «Der Beef-Wrap war eine gute Wahl», sagt die Weinfelderin. Sabrina Strasser sieht den Besuch am Food-Truck-Happening auch von der praktischen Seite. «So muss ich nicht selber kochen», sagt sie lachend.

Wenn schon mal etwas los ist in der Stadt Ihre Kollegin

Annelies und Kurt Wattinger betreiben an der Rathausstrasse ein Schuhgeschäft und nutzen ihre Mittagspause für den Besuch des Food-Truck-Happenings. «Wenn schon mal etwas los ist in Weinfelden, wollen wir gerne dabei sein», erklärt das Paar. Ihre Essensauswahl fiel auf vegane Burger von Jaybees.

«Eigentlich bin ich Allesfresser. Da Jaybees wie wir aus Stammheim kommt, haben wir uns für sie entschieden», erklärt Kurt Wattinger. Von den Burgern sind die Wattingers begeistert und attestieren ihnen ein «mega guet». Das ist ein weiterer Vorteil des Food-Trucking-Happenings. «Hier probiert man Speisen, die man sonst vielleicht nicht bestellen würde», erklären etliche andere Besucher.