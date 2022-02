Weinfelden «Es ist einfach wunderschön hier»: Filmemacher Daniel Felix über sein neustes Filmprojekt und seine Liebe zum Thurgau Am Sonntag hat Filmemacher Daniel Felix Vorpremiere mit seinem Film «Chumm mit» gefeiert. Im Interview erzählt er von den Dreharbeiten und von seiner Leidenschaft zum Wandern.

Daniel Felix in seinem Büro, hier hat er den Film «Chumm mit» geschnitten, bearbeitet und vertont. Bild: Tobias Garcia

«Chumm mit» ist ein Film übers Wandern. Davon gibt es viele. Was macht Ihren Film so besonders?

Daniel Felix: Das Format ist sicher speziell. Als Kinofilm ist er für die grosse Leinwand gemacht und dauert zwei Stunden. Zudem ist es ein schweizweit umfassender Wanderfilm.

Was bedeutet das?

Wir zeigen 26 Wanderungen – also aus jedem Kanton eine. Im Film dauern diese Sequenzen jeweils zwei Minuten. Aber es gibt auch Wissenswertes über die Wanderwege, deren Unterhalt und die Wegweiser. Manches ist auch mit einem gewissen Schalk erzählt.

Was beispielsweise?

Etwa der Beginn. Wir starten in Weinfelden, genauer im Büro des Stadtpräsidenten. Wir müssen ihn beruhigen, weil er von unserem Wandervorhaben nicht sehr überzeugt ist. Am Ende schenkt er uns jedoch das Stadtleiterwägeli, welches im Film immer wieder mal vorkommt. Ich denke, es ist ein volkstümlicher Dokumentarfilm.

Weinfelden spielt also eine Rolle im Film?

Ja, eine ziemlich grosse sogar. Der Film beginnt und endet hier. Generell ist der Thurgau der Heimathafen. Wir kehren immer wieder hierher zurück, auch für die Wissensbeiträge.

Der Thurgau ist nicht gerade als Wanderkanton bekannt, warum diese Hommage?

Ich finde, der Thurgau ist durchaus ein Wanderkanton mit über 1000 Kilometern ausgeschilderter Wanderwege und zudem ist es einfach auch wunderschön hier. Ich reise auch gar nicht so gerne ins Ausland. Viel lieber bleibe ich hier in der Schweiz und im Thurgau.

Woher kommt denn die Wanderleidenschaft?

Meine Eltern sind mit mir als Kind schon viel und oft wandern gegangen. Am Ende wurde immer ein Höhepunkt eingeplant. Etwa mit dem Seilbähndli fahren oder in ein Gasthaus einkehren. Das mache ich heute noch so. Die Leidenschaft hat mich also schon früh gepackt und nicht mehr losgelassen. Die Idee, einen Film übers Wandern zu drehen, habe ich schon lange mit mir rumgetragen.

Wie muss man sich die Dreharbeiten auf Wanderschaft vorstellen?

Am Film waren insgesamt sieben Personen eng beteiligt. Nicht alle waren immer auf den Wanderungen dabei; meine Partnerin Alexandra und Max Iseli, der über den Film auch ein Buch geschrieben hat, jedoch fast immer. Auf den Wanderungen habe ich einen Rucksack mit zwei Kameras und weiterem Material gebuckelt. 18 Kilogramm schwer war der Rucksack. Und wenn wir dann einen guten Platz zum Drehen fanden und das Wetter auch grad passte, dann mussten die Begleiter schon mal eine halbe Stunde oder länger warten. Es ist ein Wechselspiel zwischen Wandern und Drehen.

Die Filmcrew von «Chumm mit»: Christian Löpfe, Loretta Giacopuzzi, Constans Schmölder, Max Iseli, Alexandra Beck, Severo Marchionne, Daniel Felix. Bild: Sabrina Bächi

Prominenz im Kinosaal Am Sonntag hat Daniel Felix mit seiner Filmcrew Vorpremiere im Kino Weinfelden gefeiert. Als Gäste waren Persönlichkeiten wie Ständerat Jakob Stark, Stadtpräsident Max Vögeli, der auch im Film zu sehen ist, Regierungsrat Urs Martin, sowie Paola Felix, Michael von der Heide und als Moderator Reto Scherrer vor Ort. Der Film ist ab 3. März in den Kinos zu sehen. (sba)

Ein 18 Kilogramm schwerer Rucksack? Hatten Sie nie Muskelkater?

Nein, eigentlich nicht. Man mag es vielleicht nicht so glauben, aber beim Wandern bin ich fit, da kann ich auch schwere Lasten tragen, das macht mir nichts aus.

Noch eine Frage zum vorher erwähnten Buch. Was ist dessen Inhalt?

Wir haben den Film vorgängig schon einem Testpublikum gezeigt und da kam immer wieder der Wunsch, man wolle die Strecken nachwandern. Max Iseli hat sich dem angenommen und es Buchform umgesetzt.

Welches war Ihre Lieblingswanderung?

Etwas, das ich so nicht erwartet hätte: die Stadtwanderung durch Basel. Das hat mir besonders gut gefallen.

Sie haben drei Jahre an diesem Film gearbeitet. Ist es Ihr grösstes Projekt?

Ja, es ist mit Abstand das grösste Projekt. Nur schon ich alleine habe über 3000 Stunden für den Film aufgewendet und es ist noch nicht zu Ende.

Was kommt denn noch?

Derzeit arbeite ich an der französischen Version des Films. Eine italienische ist angedacht. Das bringt einige sprachliche Änderungen mit sich. Eine schriftdeutsche Version existiert bereits. Damit gehen wir auf Tournee, ganze zwei Wochen beispielsweise nach München und Nürnberg. Dann ist die Vorpremiere vom Sonntag eher ein Startschuss denn ein Abschluss. Auf jeden Fall.

Es sind prominente Gäste bei der Premiere vertreten wie etwa Michael von der Heide. Was hat er mit dem Film zu tun?

Wir durften von ihm einen bekannten Musiktitel einbauen. Das freut mich natürlich besonders. Aber auch, dass wir alle Mitwirkenden zu dieser Gala einladen und somit auch Danke sagen können. Es ist halt schon ein sehr grosses Projekt.

Kommt es Ihnen gelegen, dass Sie mit dem Ende «Ergötzliches» mehr Zeit für eigene Projekte haben?

Ich habe bereits reduziert und war an den Vorstellungen dieses Wochenende nur noch als Zuschauer im Saal und nicht mehr auf der Bühne. Das war auch mal schön.

Wie geht es denn für Sie weiter, wenn es kein «Ergötzliches» mehr gibt?

Wir haben auch schon über ein «Chumm mit 2» gesprochen und ich habe noch einige Ideen. Und mit Thomas Götz verbindet mich eine enge Freundschaft. Gut möglich, dass wir in einer anderen Form wieder Projekte realisieren. Aber zunächst steht jetzt die Kinotour in der Schweiz und in Deutschland an, und dann machen wir im Juni das erste Mal seit drei Jahren Ferien, ohne zu wandern.