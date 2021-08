WEinfelden «Es ist ein schwieriges Pflaster»: Stadt muss bei der Magdenaustrasse Massnahmen ergreifen Tempomessungen haben gezeigt: Auf der Magdenaustrasse wird zu schnell gefahren. Nun muss die Stadt Massnahmen ergreifen, um den Verkehr zu verlangsamen. Denn bei der Tempo-30-Zone gibt es auch einen Übergang für Kindergärtner.

Beim Übergang Magdenaustrasse soll es Massnahmen zur Temporeduktion geben. Bild: Andrea Stalder

Weinfelden und die Fussgängerstreifen sind wie eine Geschichte ohne Ende. Kaum ist das Problem von einem sicheren Übergang über die Bachtobelstrasse für die Schülerinnen und Schüler gelöst, taucht der nächste Brandherd auf: Der Übergang über die Magdenaustrasse auf Höhe Gässliweg. Er ist für zahlreiche Kindergärtner seit Montag Teil ihrer täglichen Routine.

Doch der Übergang ist trotz Tempos 30 gefährlich, da erst spät überschaubar für die Autofahrer. Die Stadt gelobte Besserung, passiert ist seither nicht viel. Zumindest nicht viel Sichtbares.

Auf Nachfrage äussert sich Sicherheitschef Silvan Frischknecht zur Magdenaustrasse. Im Oktober, November und Dezember hat dort die Stadt an jeweils acht aufeinanderfolgenden Tagen eine mobile Tempomessung, einen sogenannten Speedy, aufgestellt. Die Messungen haben ergeben, dass in der 30er-Zone das gemäss Norm erlaubte Tempo nur eingehalten wird, wenn die Verkehrsteilnehmer bergaufwärts fahren.

Bergabwärts wird das Tempo nicht eingehalten

Anders sieht es aus, wenn Auto- und Velofahrer von oben kommen. «Dort haben die Messungen ergeben, dass die vorgegebenen Tempowerte nicht eingehalten werden», sagt Frischknecht. Konkret gibt es auch Tempomessungen um 50 Kilometer pro Stunde. Entsprechend sei die Stadt nun verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, damit die Normen einer 30er-Zone von den Verkehrsteilnehmern eingehalten werden.

Silvan Frischknecht, Sicherheitschef der Stadt Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Die Kantonspolizei kommt erst mit einem Blitzer, wenn die erlaubten Werte bei der Speedy-Messung eingehalten werden», sagt er.

Allgemein sei eine 30er-Zone ein schwieriges Pflaster. Nur mit der Markierung alleine sei es nicht getan. Und Massnahmen müssten etwa auch die Kehrichtabfuhr berücksichtigen, die eben auch dort durch muss.

Die Planung ist in Arbeit

Doch im Budget 21 wurde ein Betrag festgesetzt, um nötige Massnahmen an der Magdenaustrasse aufzugleisen und umzusetzen. Davon ist bisher aber nichts zu sehen. Stadtrat Daniel Engeli erklärt, warum das so ist: «Wir arbeiten schon lange daran, sind jetzt auch in der konkreten Planung, aber es ist unglaublich schwierig, allen Beteiligten gerecht zu werden», sagt er.

Zum einen seien da die Fussgänger, die einen sicheren Übergang benötigen. Derzeit ist ein Fussgängerstreifen am Übergang vom Gässliweg in den Schwärzeweg markiert. Doch da dieser zu wenig gut sichtbar ist, ist er eigentlich nicht erlaubt. Aufgrund einer generellen Aufrüstung der Signalisation bei Fussgängerstreifen in der Stadt hängt nun auch eine Tafel dort, die auf den Übergang hinweist.

«Sie bremsen ab, wenn sie mich sehen»

Nützen würde sie aber nicht viel, wie Anwohnerin Brigitta Hartmann sagt:

Brigitta Hartmann, Anwohnerin Magdenaustrasse Bild: PD

«Die Tafel sieht man erst 20 Meter vor dem Zebrastreifen, wenn man von oben her kommt.»

Sie kämpft seit längerem darum, dass beim Übergang gleich unterhalb ihres Wohnhauses eine gescheite Lösung gefunden wird. Und: Sie stört sich an den vielen Tempoübertretungen, die sie täglich beobachten könne. «Lustigerweise bremsen viele ab, wenn sie mich sehen. Aber die sollen nicht wegen mir bremsen, sondern weil es eine 30er-Zone ist», sagt Hartmann.

Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit

Wie Stadtrat Engeli erklärt, sei angedacht, dass dort das Trottoir auf Seite des Schwärzewegs angepasst werde. «Das bringt eine bessere Sichtbarkeit für Fussgänger und Autofahrer.» Diese Massnahme sollte auch bald umgesetzt werden. Doch das allein genüge nicht.

Stadtrat Daniel Engeli. Andrea Stalder

«Die Knacknuss ist die Massnahme zur Temporeduktion.»

In Zusammenarbeit mit dem Ressort Sicherheit von Stadtrat Hans Eschenmoser und fünf Spezialisten sowie dem Kanton sei man dran, eine passende Lösung zu finden. «Eine Schwelle ist eben auch nicht ungefährlich, gerade für die Velofahrer, die mit teils hohem Tempo die Magdenaustrasse herunterkommen.» Man wolle eine pragmatische und gute Lösung. «Wir sind dran, aber eben, es ist eine Herausforderung.»