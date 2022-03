Weinfelden «Es braucht Veränderungen»: Nun bringen sich auch die Grünliberalen in Stellung für den Stadtrat Ende November erneuern die Weinfelder Stimmberechtigten die Exekutive. Derzeit haben sich zwei Parteien gemeldet, die um einen Sitz kämpfen wollen, die derzeit noch nicht Teil der Behörde sind.

Derzeit sieht der Weinfelder Stadtrat noch so aus: Stadtschreiber Reto Marty, Daniel Engeli (SVP), Thomas Bornhauser (FDP, hat Rücktritt gegeben), Stadtpräsident Max Vögeli (FDP), Ursi Senn-Bieri (SP), Valentin Hasler (Die Mitte), Hans Eschenmoser (SVP). Auf dem Bild fehlt Stadträtin Veronica Bieler-Hotz (Die Mitte). Bild: Mario Testa

In Weinfelden bringen sich die Parteien bereits in Stellung. Denn im Herbst steht die Gesamterneuerungswahl für die Exekutive an. Da die Stadträte entschlossen haben, in globo über ihre Wiederwahl-Ambitionen Ende März zu informieren, ist immer noch nicht bekannt, wie viele Vakanzen es geben wird.

Einzig Thomas Bornhauser von der FDP hat seinen Rücktritt auf Ende Juni bekannt gegeben. Ins Rennen um diesen Sitz steigt ein offizieller Kandidat (siehe Kasten). Die Ersatzwahlen finden am 15. Mai statt.

Für die Gesamterneuerungswahl im Herbst hat bereits EDU-Politiker Lukas Madörin seine Ambitionen angemeldet. Er plädierte schon des Öfteren am Rednerpult an den Parlamentssitzungen für frischen Wind in der Exekutive. Deshalb wird er voraussichtlich im November zur Wahl in die Exekutive antreten.

Ebenfalls bekannt ist, dass die FDP beide Stadtratssitze verteidigen will. Dies aufgrund des Kräfteverhältnisses, wie Ortsparteipräsidentin Michèle Strähl-Obrist gegenüber dieser Zeitung sagte. Das sehen jedoch nicht alle so.

Marcel Preiss, seines Zeichens Ortsparteipräsident der Weinfelder Grünliberalen, schreibt in einer Stellungnahme, dass es für einen Stadtratssitz einen Wähleranteil von 14,3 Prozent benötige. «Die FDP hat bei den letzten Parlamentswahlen einen Wähleranteil von 14,5 Prozent erreicht. Das heisst, es steht ihr ein Sitz im Stadtrat zu.»

Innovative Köpfe sind gefragt

Marcel Preiss, GLP. Bild: PD

Im Moment mache es für die Grünliberalen jedoch wenig Sinn, Wahlkampf zu betreiben und den Sitz von Thomas Bornhauser zu erobern. «Nicht etwa, weil wir keine Kandidaturen hätten, sondern weil wir unsere Mittel auf die Gesamterneuerungswahlen im Herbst konzentrieren möchten. Dann ist die Ausgangslage eine komplett andere. Dann sind innovative Köpfe für Weinfelden gefragt, es braucht eine Veränderung», schreibt Preiss weiter.

In Weinfelden seien nach Ansicht der GLP einige Themen in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft pendent, die man anpacken wolle. Preiss schreibt:

«Ebenso ist Transparenz im Handeln der Exekutive gefordert. Die GLP Weinfelden wird im Herbst mit einer Kandidatur ins Rennen gehen, um die richtige Person für diese Herausforderungen zu stellen.»

Theoretisch könnten alle parteilos sein

Stadtschreiber Reto Marty. Bild: Donato Caspari

Damit gibt es bereits zwei Parteien, die derzeit nicht in der Behörde vertreten sind, die allenfalls einen Sitz ergattern möchten. Bezüglich der Wähleranteile für einen Stadtratssitz relativiert Stadtschreiber Reto Marty jedoch die Ausgangslage. «Man darf nicht vergessen, es sind Volkswahlen», sagt er. Der Bundesrat etwa werde vom Parlament gewählt, dann gelte es Mehrheiten in der Legislative zu schmieden. Bei den Stadtratswahlen ist dies nicht der Fall. Marty sagt:

«Überspitzt formuliert, wäre es theoretisch möglich, dass alle Stadträte Parteilose sind – wenn das Volk diese so wählt.»

Fakt ist, dass an den vergangenen Parlamentswahlen im Jahr 2019 die SVP, die CVP (heute Die Mitte) und die FDP über 10’000 Stimmen erreicht haben. Die Grünliberalen haben knapp 8000 Stimmen auf sich vereinen können. Wie der künftige Stadtrat in der neuen Legislatur, welche im Juni 2023 startet, aussieht, entscheidet alleine das Volk. Im Jahr 2019 war «das Volk» übrigens ein Drittel aller Stimmberechtigten in Weinfelden.