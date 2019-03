Weinfelden: Ernüchterung beim HCT-Match in der Güttingersreuti

Am Mittwoch spielt der HCT auswärts das fünfte Spiel der best-of-7-Serie. Die Neuenburger können dank ihrer 3:1-Führung mit einem Sieg Zuhause den Sack zu tun und sich für den Final qualifizieren. Wenn der HCT gewinnt, kommt es am Freitag zu einem weiteren Spiel in der Gütti. Sollten die Thurgauer ihr Heimspiel dann gewinnen, fällt die Entscheidung am Sonntagabend in La Chaux-de-Fonds. (mte)