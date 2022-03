Weinfelden Erfolgreiches Konzert: Das Friedenschor-Projekt sammelt fast 10'000 Franken für die Ukraine-Hilfe Am Sonntagabend sangen über 50 Sängerinnen und Sänger aus dem Kanton Thurgau am Konzert des Projektchors von Dirigentin Claudia Hugentobler mit. Sie sammelten am Auftritt in der evangelischen Kirche Weinfelden fast 10’000 Franken für die Ukraine-Hilfe.

Der grosse Chor singt unter der Leitung von Claudia Hugentobler in der evangelischen Kirche in Weinfelden. Bild: PD

«Ich bin total überwältigt», sagt Claudia Hugentobler. «Mit so vielen Zuhörerinnen und Zuhörern und einer so grossen Kollekte habe ich nicht gerechnet.» Gut 300 Gäste in den Kirchenbänken verfolgten am Sonntagabend das Konzert des Projektchors in der evangelischen Kirche in Weinfelden. Sie gaben nach dem Konzert fast 10’000 Franken in die Kollekte.

Claudia Hugentobler, Dirigentin und Initiantin des Projektchors. Bild: PD

Chordirigentin Claudia Hugentobler hatte vor drei Wochen mit Roland Kuratli den Projektchor «Wir ziehen in den Frieden» gegründet und Sängerinnen und Sänger aus allen Thurgauer Chören zur Mitwirkung aufgefordert. Zum Schluss bestand der Chor aus gegen 60 Personen. Am Samstag fanden die Proben statt, am Sonntag wurde nochmals geprobt und dann folgte der Auftritt.

«Sie waren alle sehr gut und gewissenhaft vorbereitet. Die Proben sind so relativ zackig durchgegangen.»

Das Konzert gelang dem Projektchor so gut, dass das Publikum stehend applaudierte und mehrere Zugaben forderte.

Der Chor probte am Samstag in der Turnhalle des Paul-Reinhart-Schulhauses in Weinfelden. Bild: PD

Mit der Kollekte unterstützt der Projektchor nun den Verein «Pro Schule Ost». «Das sind Lehrer, die im Normalfall Schulmaterial in die Länder Osteuropas liefern», sagt Hugentobler. Wegen des Krieges finanziere der Verein nun aktuell ein Kinderheim in Moldawien, das Flüchtende aus der Ukraine aufnimmt.