Weinfelden Erfolgreiches Jahr für die Raiffeisenbank Mittelthurgau Im vergangenen Jahr hat die Bank einen Jahresgewinn von 3,72 Millionen Franken erzielt. Die Mitglieder profitieren vom Gewinn in Form eines Festes und von Gutscheinen.

Marcel Bischofberger, Leiter der Raiffeisenbank Mittelthurgau, mit einem Dominostein. Bild: PD

«Das starke Ergebnis ist eine Teamleistung», betont Bankleiter Marcel Bischofberger. «Einerseits dürfen wir in diesem schwierigen Umfeld auf die Treue unserer Kundinnen und Kunden zählen, andererseits auf den Fleiss und die Professionalität unserer Mitarbeitenden.» So schloss die Raiffeisenbank Mittelthurgau das zurückliegende Jahr mit einem Gewinn von 3,72 Millionen Franken ab, leicht besser als im Vorjahr.

Die Kundeneinlagen nahmen um zwei Prozent zu, die Hypotheken um beinahe fünf Prozent und der Zinserfolg um rund vier Prozent. Den grössten Zuwachs konnte die Bank jedoch beim Wertschriftenhandel verbuchen. Der Erfolg im Handelsgeschäft legte um knapp 18 Prozent zu, derjenige im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sogar um fast 24 Prozent.

Erneut verbessern konnte sich die Bank bei der Effizienz, der sogenannten Cost-Income-Ratio. Diese lag 2021 bei nur noch 42,3 Prozent und damit klar unter dem Branchendurchschnitt. «Das unterstreicht, dass wir unsere Mittel effizient einsetzen und produktiv arbeiten», erklärt Marcel Bischofberger.

Ein Fest und Gutscheine für die Mitglieder

Die Pandemie hat das Geschäftsergebnis der Raiffeisenbank Mittelthurgau also kaum negativ beeinflusst und Marcel Bischofberger blickt zuversichtlich in die Zukunft. Als Dank an die Mitglieder der Bank findet am 29. April ein Raiffeisenfest statt.

Die Versammlung wird dieses Jahr im März jedoch nochmals schriftlich durchgeführt. Um die Mitglieder, die regionale Wirtschaft und Sozialprojekte am erfolgreichen Geschäftsgang teilhaben zu lassen, hat die Bank das Impulsprogramm «Domino» gestartet: «Alle Mitglieder, die an der schriftlichen Abstimmung teilnehmen, erhalten im Nachgang einen Gutschein für ein Geschäft oder eine Sozialinstitution in der Region. Damit wollen wir Danke sagen für die Treue unserer Mitglieder und den Einsatz und Durchhaltewillen von Gewerbe und Institutionen.» (red)