Weinfelden Erfolgreiche Premiere für die Brass Band Thurgau in Montreux Das Projektorchester hat an seiner erstmaligen Teilnahme am grössten Brass-Band-Wettbewerb der Schweiz den zweiten Platz in seiner Stärkenklasse erreicht. Im kommenden Herbst geht das Abenteuer weiter, wie Dirigent Daniel Gubler im Interview sagt.

Die Brass Band Thurgau mit Dirigent Daniel Gubler (4. v. l.) in Montreux. Bild: PD

Sind Sie zufrieden mit dem Abschneiden vom Samstag in Montreux?

Ja, ich bin sehr happy. Wir konnten unser Potenzial auf den Punkt abrufen. Wie immer bei solchen Wettbewerben geht es natürlich nie ganz ohne Fehler, aber mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden. Es ist uns sehr gut gelaufen.

Wie haben Sie sich auf den Wettbewerb vorbereitet?

Daniel Gubler, Dirigent Brass Band Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Wir haben in den vergangenen zwei Monaten nur achtmal geprobt. In Hauptwil, Kradolf und Hugelshofen. Dann hatten wir am Sonntag vor einer Woche ein Vorbereitungskonzert, bei dem ich aber isolationsbedingt fehlte. Wir haben deshalb am letzten Freitag eine Zusatzprobe eingeschoben. Davor war ich noch sehr nervös, aber nach der sehr guten Probe nicht mehr. Wir reisten am Samstagmorgen entspannt nach Montreux.

Wie verlief ihr Wochenende in Montreux?

Wir haben in Crissier noch eine Vorprobe gemacht und sind dann am Nachmittag zum Wettbewerb in Montreux angetreten. Am Abend folgte die Rangverkündigung und die anschliessende Feier. Am Sonntag haben wir noch ein paar andere Orchester angehört und sind dann wieder zurück nach Weinfelden gereist mit dem Car. Es war ein erfolgreiches, tolles Wochenende.

Weshalb haben Sie sich für die Teilnahme in der 3. Stärkeklasse entschieden?

Für uns war die erstmalige Teilnahme eine Standortbestimmung. Unser Resultat hat gezeigt, dass wir uns gut eingeschätzt haben. Wir haben noch grosses Potenzial und können nächstes Jahr gut eine Kategorie höher antreten. Wir waren jetzt aber auch nicht viel zu stark für die 3. Klasse, wie man uns im Vorfeld manchmal etwas angekreidet hat.

Vor gut einem Jahr probte die Brass Band Thurgau erstmals. Damals noch in der Mehrzweckhalle Weitsicht in Märstetten. Bild: Reto Martin

Geben Sie mit der Brass Band Thurgau auch unter dem Jahr Konzerte?

Nein. Wir sind ein Projektorchester mit dem Ziel, jeweils in Montreux dabei zu sein. Deshalb haben wir den Verein auch gegründet. Es gibt mit der Liberty Brass Band Ostschweiz eine sehr gute Formation, aber die Plätze sind dort natürlich limitiert. Weil es dennoch viele ambitionierte Brass-Band-Musiker gibt, die gerne auf Wettbewerbe hinzielen, haben wir die Brass Band Thurgau gegründet.

Dann nimmt ihr Projektorchester nächstes Jahr einen weiteren Anlauf in Montreux?

Auf jeden Fall. Es gab immer auch Stimmen, die unser Projekt hinterfragt haben, aber wir haben nun gezeigt, dass es sehr gut geht. Wir freuen uns schon sehr auf nächstes Jahr. Wir wollen und können uns noch verbessern.