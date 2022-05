Bildung Elbi Expo in Weinfelden: Die Erlebnismesse für Eltern und Kinder findet zum vierten Mal statt Am Sonntag, 22. Mai, findet auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums in Weinfelden die Erlebnis- und Bildungsmesse Elbi Expo statt. Eltern können sich über das Bildungsangebot informieren und an Referaten teilnehmen, für Kinder gibt es ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm.

Veranstalten die Elbi Expo im BBZ Weinfelden: OK-Präsident Peter Meili und Pascal Mächler, Leiter der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen des Kantons Thurgau. Bild: Mario Testa

Nicht nur ihre Initialen haben sie gemeinsam, auch was den eigenen Nachwuchs angeht ziehen Peter Meili und Pascal Mächler gleich. Beide sind zweifache Väter. So kommt es auch nicht von Ungefähr, dass sie sich stark machen für die Elternbildung im Kanton Thurgau. «Wenn man Vater wird, gibt es so viele neue Themen, die plötzlich den Alltag bestimmen. Einiges weiss man schon, bei anderen Themen ist man dankbar um Inputs und das Wissen von Fachpersonen», sagt Pascal Mächler, Leiter der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen des Kantons Thurgau.

Der Kanton beteiligt sich an der Elternbildungsmesse Elbi Expo, welche in ihrer vierten Auflage am 22. Mai im BBZ Weinfelden durchgeführt wird. Organisiert wird die Messe von der Thurgauische Arbeitsgemeinschaft für Elternorganisationen (TAGEO). «An der Messe soll das Angebot an Elternbildung sichtbar gemacht werden und wir wollen den diversen Anbietern in diesem Bereich eine Plattform geben. Es soll für Eltern keine Hemmschwelle geben, sich zu informieren», sagt OK-Präsident Peter Meili.

«Im persönlichen Kontakt können sich die Eltern über Angebote für alle Altersstufen vom Baby bis zum Teenie informieren.»

An der Elbi Expo gibt es viele Informationen für die Eltern – und Spiel und Spass auch für die Kleinen. Bild: Donato Caspari

Dieses breite Angebot spiegelt sich an der Anzahl von 30 Ausstellern an der Messe. Und auch die lange Liste an Kurzreferaten gibt einen Eindruck davon, in welchen Themenbereichen sich Mama, Papa, Oma und Götti noch Inputs holen können.

Referate und Workshops An der Elbi Expo vom 22. Mai gibt es über den Tag verteilt von 10 bis 16 Uhr diverse Kurz- und Hauptreferate. Themen sind unter anderem «Verstehe die Laute deines Neugeborenen, bevor es weint», «So lernen Kinder flüssig lesen» oder «Sicheres Handeln in Notfallsituationen bei Kleinkindern». Insgesamt finden an der Elbi Expo zehn solcher Referate statt. Dazu gibt es Workshops für Kinder und ein abwechslungsreiches Freizeit- und Spieleprogramm mit Hüpfburg, beaufsichtigtem Spielzimmer oder Bewegung in der Turnhalle für die jungen Messegäste. Während der Messe sorgt die BBZ-Mensa mit Essen zu familienfreundlichen Preisen für die Verpflegung der Besucher.

Eröffnet wird die Messe am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr. Die designierte Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler Weber wird die Eröffnungsrede halten, dazu gibt es eine musikalische Umrahmung. Als Höhepunkt des Programms pickt Pascal Mächler ebenfalls einen musikalischen Beitrag heraus. «Jaël, die Sängerin der Band Lunik, wird mit Liedern aus ihrem neuesten Soloprogramm ‹Sensibeli› auftreten», sagt er. Die Sängerin habe ein hochsensibles Kind, und verarbeite ihre Erfahrungen in dem Album. «Es ist eine Art musikalische Lesung und nach dem Konzert gibt es ein Interview mit der Sängerin und man kann ihr auch Fragen stellen.»

Wie fühlt sich so ein Babybauch wohl an? An der Elbi Expo kann man es ausprobieren und sich auch über die Arbeit der Hebammen informieren. Bild: Reto Martin

Eine starke Familie macht starke Kinder

Grundsätzlich versuche man die Elbi Expo so zu gestalten, dass sich die Kinder beaufsichtigt beschäftigen können, während die Eltern durch die Stände schlendern oder sich ein Kurzreferat anhören. «Wenn die Kinder zufrieden sind, können sich die Eltern Zeit nehmen für die vielen Angebote», sagt Peter Meili. Der Leitgedanke der Messe sei: «Starke Familien, starke Kinder».

«Wenn sich die Eltern gestärkt fühlen im Umgang mit ihren Kindern, ist das auch für die Kinder gut.»

So sei es denn auch das Ziel der Messe, dass Eltern Aha-Erlebnisse hätten. Sei es, dass sie in ihrem bisherigen Tun bestätigt werden, neue Wege erfahren oder auch merken, dass sie mit ihren Herausforderungen und Problemen nicht alleine sind oder alleine gelassen werden. «Ich habe auch vieles gewusst oder gemeint zu wissen, als ich Vater wurde. Aber man lernt nie aus. Und zu wissen, dass und wo man Unterstützung und Inputs bekommt, ist sehr hilfreich», sagt Peter Meili.

Der Eintritt zur Messe und allen Referaten ist gratis. So wollen die Organisatoren alle Eltern im Thurgau ansprechen und abholen. Auch für Eltern mit Migrationshintergrund ist die Messe gedacht, deshalb wird sie auch vom kantonalen Integrationsprogramm unterstützt.