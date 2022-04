Weinfelden BMX in Weinfelden: Eine anspruchsvolle Piste für internationale Wettkämpfe Die Stiftung Faszination BMX und der Club Flying Tigers haben ihre Anlage auf der Güttingersreuti ausgebaut. Pistenbauer aus Frankreich steigerten den Schwierigkeitsgrad des Parcours und haben ihn so tauglich für internationale Wettkämpfe gemacht.

Damien Godet im Bagger und Bence Bujaki am Stampfer bauen die neue Piste auf der BMX-Anlage in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Fünf Jahre alt ist die BMX-Anlage auf der Güttingersreuti in Weinfelden. Mehrere Dutzend Rennläufe und unzählige Trainingseinheiten haben auf den Sprüngen, Hügeln und in den Steilwandkurven schon stattgefunden. Nun hat die Besitzerin, die Stiftung Faszination BMX, die Anlage überarbeiten lassen. «Die Hindernisse sind nun eine grössere Herausforderung. So können unsere Fahrer die Technik besser trainieren», sagt Stiftungsratspräsident Markus Rüegg. Er ist gleichzeitig auch Präsident des BMX-Club Flying Tiger, welcher die Anlage nützt.

Markus Rüegg, Präsident BMX-Club Flying Tigers. Bild: Mario Testa

«Bislang hatten wir eine eher schnelle Bahn, jetzt wird das Tempo etwas gebremst, dafür ist sie anspruchsvoller.»

25’000 Franken lassen sich die Stiftung und der Klub den Ausbau der Anlage kosten. Wichtig dabei, wie Markus Rüegg betont: «Auch die Kleinsten aus unserem Nachwuchs kommen weiterhin gut über die Piste. Zudem wird sie dank der Temporeduktion vor den Steilwandkurven sicherer.»

Den Auftrag zur Aufwertung der Anlage hat die Stiftung zwei Franzosen vergeben, den ehemaligen Spitzen-BMX-Fahrern Damien Godet und Bence Bujaki. Mit ihrer Firma Dig Tracks bauen sie BMX-Anlagen in ganz Europa. Godet baggert die neuen Hindernisse, Bujaki ist für die Verdichtung des Bodens und die Feinheiten des Belags zuständig.

Steiler und höher

«Die Piste hier in Weinfelden ist gut. Sie hat lange Geraden und bietet genügend Platz», sagt Damien Godet. «Aber sie ist zu flach, hat zu wenig Relief. Wir bauen die Hindernisse nun höher und steiler, sie wird also deutlich schwieriger zu fahren.» Zum Vorbild habe er sich die Anlage in Paris genommen.

BMX-Profi und Pistenbauer Damien Godet. Bild: Mario Testa

Für die Aufwertung der Piste – drei der vier Geraden – verbaut Godet rund 300 Kubikmeter Kies und Erdmaterial. Zuoberst auf die neuen Hügel und die Sprünge kommt eine Art feuchter Sand mit Zement, der beim Trocknen aushärtet. «Die internationalen Fahrer werden von dieser neuen Piste sicher profitieren. Sie hat nun einen hohen Schwierigkeitsgrad und ist für Trainings und Wettkämpfe ideal.»

EM-Lauf im Jubiläumsjahr

Die Anlage in Weinfelden war vor dem Umbau schon EM-tauglich, nun aber hofft Markus Rüegg, dass er die Tourplaner recht überzeugen kann. «2023 feiert der BMX Klub sein 40-jähriges Bestehen. Wir hoffen, dann einen EM-Lauf hier in Weinfelden durchführen zu können.» Als nächste Wettkämpfe auf der Anlage stehen am 25. Juni Deutschschweizer Meisterschaften sowie der Swiss Cup und die Schweizermeisterschaftsläufe am 2. und 3. Juli an.

Doch nicht nur der Blick in die Zukunft, auch jener in die Vergangenheit stimmt den Vereinspräsidenten zufrieden. «Während der Pandemie konnten unsere Fahrer hier immer trainieren und wir haben auch Rennen durchgeführt», sagt Rüegg.