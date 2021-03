Ein neues Innenleben für die katholische Kirche Weinfelden – Das Gotteshaus ist in die Jahre gekommen, wie unsere Aufnahmen zeigen

Die Katholische Kirchgemeinde Weinfelden will die 120-jährige Kirche restaurieren. Dazu will sie an der Gemeindeversammlung über zwei Kredite bestimmen lassen. Zum einen geht es um die Reparatur mehrerer Schäden, zum anderen um eine Neugestaltung des Innenraums. Knackpunkt ist die Position des Altars.