Weinfelden Ein königlicher Hauch auf dem Sportplatz – die Jugendakademie des Fussballklubs Real Madrid kommt in die Güttingersreuti Vom 4. Bis 8. April findet in Weinfelden ein Trainingscamp mit der Philosophie des Starvereins Real Madrid statt.

Die Junioren des FC Weinfelden-Bürglen beim Fussballspiel. Bild: PD

Kommende Woche weht in einer Woche ein königlicher Wind über den Sportplatz in der Güttingersreuti. Bis zu 100 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahre aller Leistungsstufen und aus dem ganzen Kanton können dann im Trainingscamp des FC Real Madrid teilnehmen und von speziellen Trainern die Tipps und Tricks des spanischen Superklubs erfahren. «Dieses Trainingscamp wird immer wieder angeboten», weiss Roberto Paredes, Leiter der Jugendabteilung beim FC Weinfelden-Bürglen. Zum ersten Mal jedoch findet es in Weinfelden statt.

Auf dem Plakat, auf dem für das Camp geworben wird, werden innovative Trainingstechnologien versprochen. Welche das sind, bleibt natürlich geheim. Es wird allerdings nach den Vorgaben der Fundacion Real Madrid Jugendakademie trainiert, das steht ebenfalls auf dem Plakat. Es ist auch der Grund, weshalb sich interessierte Kinder und Jugendliche anmelden: Einmal so trainieren, wie es die Stars in Madrid tun.

Es gibt die Chance, nach Madrid zu gehen

Das Plakat zum Trainingscamp. Bild: PD

An fünf Tagen können sich die Kinder und Jugendlichen während zweier Trainingseinheiten pro Tag die innovativen Trainingstechniken aneignen. «Wer gut ist, hat die Chance eine Runde weiterzukommen», sagt Paredes. Dieses Trainingscamp wird dann in Deutschland durchgeführt und auch dort gibt es eine Auswahl der besten. Es ist theoretisch möglich, dass am Ende eine Thurgauerin oder ein Thurgauer sogar die Möglichkeit erhält, in Spanien zu trainieren und sich ein Spiel des legendären Fussballklubs Real Madrid anzuschauen. Schliesslich steht das Trainingscamp unter dem Motto «Create your dream», also erschaffe deinen Traum.

Obschon auf diesem Plakat, welches für das Trainingscamp wirbt, ein Star des Klubs abgebildet ist, wird in Weinfelden weder ein Fussballer noch ein Trainer aus Madrid auf dem Platz stehen. Paredes erklärt:

Roberto Paredes, Leiter der Jugendabteilung des FC Weinfelden-Bürglen

«Das sind Trainer, die über diese Trainingstechnologien Bescheid wissen. Man kann auch eigene Trainer stellen, die dann nach den Vorgaben der Real Madrid Jugendakademie das Training leiten.»

Weiter gibt es eine Spielanalyse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein Real-Madrid-Clinic-Trikoset, eine Real-Madrid-Trinkflasche mit Sportbeutel und einen Trainingsball von Adidas. Im Camp inbegriffen ist auch ein sportlergerechtes Mittagessen und Getränke. «Wir freuen uns, wenn möglichst viele Kinder und Jugendliche kommen», sagt Paredes. «Vor allem freuen wir uns natürlich auch über Mädchen, die am Trainingscamp teilnehmen», betont er.