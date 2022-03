Ratgeber zu Digitaler Balance – Teil 4 Besser erholen in einer digitalen Welt: konkrete Tipps, wie Sie richtig abschalten lernen

Emails checken im Urlaub, am Morgen als Erstes das Smartphone in die Hand nehmen: Was brauchen wir, um digital Abstand zu gewinnen? Antworten gibt es in Teil 4 unserer Serie «Besser leben in einer digitalen Welt».