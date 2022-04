Weinfelden Ein Geduldsfaden, freier Eintritt in die Badi und gemeinsames Spielen von Jung und Alt – Weinfelden plant grosse Einweihung im Thurbad Am 14. Mai lädt die Stadt die Bevölkerung zum Bestaunen des Badispielplatzes ein. Freier Eintritt ermöglicht allen einen Besuch. Die Stadt will damit auf ihre neuen Spielgeräte, die das Generationenspielen ermöglichen, aufmerksam machen.

So sieht der Geduldsfaden aus, der auf dem Badi Spielplatz zu stehen kommt. Bild: PD

In gut zwei Wochen passiert in Weinfelden etwas Aussergewöhnliches: freier Eintritt in die Badi für alle. «Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das je gemacht haben. Zumindest seit ich Stadtrat bin», sagt Valentin Hasler, zuständiger Stadtrat für das Ressort Sport, Kultur und Tourismus. Der Grund für diesen Gratistag im Thurbad ist folgender: Der neue Badispielplatz soll eingeweiht werden. Damit ihn die ganze Bevölkerung testen und bestaunen kann, habe man sich entschlossen, die Türen zu öffnen und keinen Eintritt zu verlangen.

Stadträtin Ursi Senn-Bieri, zuständig für das Ressort Gesellschaft und Gesundheit, erzählt, weshalb der Badispielplatz saniert wird und was so speziell daran ist. «Es ist schon länger her, als der Gemeinnützige Frauenverein auf die Stadt zukam und uns vorschlug, Generationenspielgeräte zu sponsoren.»

Stadträtin Ursi Senn-Bierei, Fachstellenleiterin Jacqueline Baumann, Thomas Gimmi vom Bauamt und Stadtrat Valentin Hasler auf dem Spielplatz in der Badi Weinfelden. Bild: Desirée Müller

Seither hat es bereits an zwei Standorten solche Generationenspielgeräte, die von der Stiftung Hopp-la und entsprechend zertifiziert sind. Man sei in der Schweiz nicht die erste Gemeinde, die sich solche Spielgeräte anschafft, sagt Senn, dennoch wolle die Stadt ihre in die Jahre gekommenen Spielplätze nun generell mit Generationenspielgeräten ausstatten.

«Es ist klar, wenn Kinder mit ihren Grosseltern gemeinsam spielen können, fördert das die physische und psychische Gesundheit», sagt sie. Es sei wichtig für die Sturzprävention, dass sich auch ältere Menschen stets bewegen.

Die zertifizierten Geräte von Hopp-la seien speziell dafür gemacht. Beim Badispielplatz wird ein sogenannter Geduldsfaden erstellt. Ein Gerät, an dem Geschicklichkeit gemeinsam geübt und gefördert werden könne. Doch auch die anderen Geräte laden zum gemeinsamen Spielen ein. Thomas Gimmi von der Bauverwaltung erklärt, was die Stadt neu baut: «Es gibt Spielgeräte zum Thema Wasser.»

Visualisierung des Wasserturms in der Badi. Bild: PD

Unter anderem ein Spielturm mit Kübeln und Flaschenzügen und ein grosses Wasserspiel, das zum Stauen und Umleiten des Wassers gedacht sei. Rundherum liegt Sand, sodass auch dieser ins Spiel eingebaut werden könne. «Es gibt zudem einen Sandbagger, wie wir ihn bereits beim Spielplatz Wilerstrasse haben.» Grundsätzlich sei es auch bei diesen Spielgeräten so, dass sie zum gemeinsamen Spielen animieren sollen.

Das Spielgerät mit Flaschenzug und Kübeln. Bild:PD

Da Corona die Einweihung der ersten Hopp-la-fit-Geräte bei den Spielplätzen Nollen- und Wilerstrasse verunmöglichte, steigt nun eine grosse Sause in der Badi. Am 14. Mai wird das spezielle Gerät auch im Beisein des Gemeinnützigen Frauenvereins Weinfelder, der die zertifizierten Generationenspielgeräte finanzierte, eingeweiht.

Jacqueline Baumann von der Fachstelle Gesellschaft und Gesundheit erklärt, dass an diesem Samstag auch eine Animatorin vor Ort sein wird, um das Spielgerät zu erklären. «Sie wird zudem einige Übungen vorzeigen, die für das gemeinsame Spiel von Älteren und Jüngeren gedacht sind», sagt Baumann. Nach Ansprachen, Würdigungen und der offiziellen Übergabe gebe es auch einen Apéro – natürlich kindgerecht mit Apfelschorle.

Allgemein betont Stadträtin Ursi Senn-Bieri, dass die neu geschaffenen Spielplätze gut bei der Bevölkerung ankommen und entsprechend auch gut besucht sind. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Hopp-la will die Stadt beibehalten und intensivieren. Dafür suche man Personen, die sich zu Hopp-la-fit-Animatoren ausbilden liessen und regelmässig Animationen auf den Spielplätzen anbieten würden. Nicht alle Spielgeräte seien auf Anhieb gleich gut zu benutzen. Zudem sollen auch Erklärtafeln aufgestellt werden, fügt Thomas Gimmi an. «Die Stadt will weiterhin einen Schwerpunkt auf das gemeinsame Bewegen von Jüngeren und Älteren legen», sagt Senn. Die Spielplätze sind der erste Schritt dazu.