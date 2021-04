Weinfelden «Erfolg der Impfkampagne ist ausschlaggebend»: Wie die Veranstalter die Wega trotz Pandemie durchführen wollen Die grösste Thurgauer Messe soll im Herbst durchgeführt werden. Das jedenfalls hoffen die Organisatoren der Wega. Damit dies gelingt, müsste die Schweizer Bevölkerung mehrheitlich geimpft sein. Wega-Präsident Heinz Schadegg bleibt optimistisch: «Ich rechne mit der Durchführung».

Es ist so eine Mischung zwischen volle Kraft voraus und eine Fahrt mit angezogener Handbremse. Denn eigentlich sind die Veranstalter der Wega optimistisch. «Seit der Bundesrat den Drei-Phasen-Plan veröffentlicht hat, glauben wir an eine Durchführung der Messe», sagt Gregor Wegmüller, Geschäftsleiter der Messen Weinfelden AG. Wega-Präsident Heinz Schadegg nickt und fügt an: «Das gibt uns Planungssicherheit.»

Volle Kraft voraus heisst es deshalb bei den Ausstellern. Diese können sich nun anmelden. «Wir gewährleisten den Ausstellern, dass ihnen bis zum 31. Juli keine Kosten entstehen. Dann entscheiden wir auch definitiv, ob die Wega durchgeführt wird, oder nicht», sagt Wegmüller.

Ein Jahr Coronapandemie hat auch die Messeveranstalter vorsichtig gemacht. Sie sprechen immerzu von Szenarien. Auch sie wissen, dass es ganz kurz vor Start noch eine behördlich bedingte Absage reinschneien kann. So haben das die Messen Weinfelden im März 2020 mit der Inhaus und der «die50plus» erlebt.

Positive Signale vom Kanton

Man sei dennoch zuversichtlich, denn: «Der Bundesrat plant einen Schutzschirm für überkantonale Veranstaltungen», erklärt Wegmüller. Bund und Kanton würden dann einen Teil der Kosten übernehmen, sollte es zu einer kurzfristigen Absage kommen. Heinz Schadegg sagt vorsichtig:

«Wir stehen diesbezüglich mit dem Regierungsrat in Kontakt und die Zeichen sind sehr positiv, dass wir eine finanzielle Unterstützung erhalten könnten.»

Der Schutzschirm ist jedoch noch nicht ganz ausgearbeitet, einiges noch im Unklaren und deshalb kann der Kanton bis dato keine sichere Zusage geben. Der Aussteller trage immer noch ein gewisses Risiko, man wolle dies aber so gut es gehe minimieren.

«Wir spüren allerdings, dass viele Aussteller bereits auf eine Anmeldung warten», sagt Schadegg. Es gebe immer wieder mal Nachfragen seitens Aussteller, wann die Anmeldung möglich sei, bestätigt Wegmüller. Ob es am Ende dann 450 Aussteller sein werden, sei noch nicht sicher, man gehe jedoch davon aus. «Die vielen Nachfragen zeigen uns einfach, wie wichtig die Wega als wirtschaftlicher Multiplikator ist», sagt Wegmüller.

Keine Zutrittsbeschränkungen möglich

«Bei den Rahmenveranstaltungen haben wir die Handbremse allerdings noch angezogen», sagt Wegmüller. Man sei nicht blauäugig und plane alles, nur um es später wieder abzusagen. «Für uns wurde jedoch auch klar, dass eine Wega etwa mit Zutrittsbeschränkungen nicht durchführbar ist», sagt Schadegg. Man könne schliesslich nicht das halbe Dorf abriegeln, gibt er zu bedenken. Deshalb sei die Möglichkeit von Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte auch kein Thema mehr.

Entweder richtig, mit allen Besuchern, die kommen wollen, oder eben nicht, sei eher die Devise. «Es gibt Vorgaben, die eine Wega unmöglich machen. Etwa die Zutrittsbeschränkung. Massnahmen wie die Maskenpflicht würden sich aber umsetzten lassen», sagt Schadegg.

Ohne Impfung geht es nicht

Grundsätzlich sei eines jedoch glasklar. Wenn die Wega stattfinden soll, dann müsste die Bevölkerung mehrheitlich geimpft sein. «Wir sind im Herbst eine der ersten Grossveranstaltungen nach langer Zeit, wir gehen davon aus, dass wir sehr viele Besucher haben werden», sagt Schadegg. Man spüre, wie sehr die Menschen darauf «plangen», endlich wieder mit einem realen Gegenüber zusammen zu sein, und nicht mehr alles in der digitalen Welt abspielen zu lassen. Messeleiter Wegmüller sagt:

«Für uns ist also wichtig, dass möglichst schnell alle Personen, die wollen, geimpft sind, dann sollte der Durchführung nichts im Weg stehen.»

Wega-Präsident Heinz Schadegg ergänzt: «Es ist schwierig, der Aufwand ist gross, wir müssen verschiedene Szenarien bedenken und uns überlegen, aber ich bin und bleibe ein Optimist und sage: Die Wega kann durchgeführt werden.»