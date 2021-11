Weinfelden Die Marktstände und die Freude sind wieder in der Rathausstrasse und bringen die flanierenden Leute zurück Am Freitag, 12. November, fand der Weinfelder Herbstmarkt in seiner üblichen Grösse statt.

Der Weinfelder Herbstmarkt belebt die Rathausstrasse. Bild: Mario Testa

Nebelschwaden hängen noch in den Strassen Weinfeldens als sich bereits die ersten Marktfahrerinnen und Marktfahrer in der Rathausstrasse einrichten. Die Stimmung ist locker und freudig, daran können auch die kalten Temperaturen nichts ändern. Altbekannte scherzen miteinander, wünschen sich ein gutes Geschäft und machen sich für die Kundschaft bereit.

Von nah und fern kommen die Standbetreiber. So Kurt Gwerder mit seinen Korbwaren aus Bütschwil im Toggenburg, er sagt: «Märkte sind auch fürs Gemüt und die Leute freuen sich, dass sie wieder stattfinden.» Er habe einige Märkte in diesem Jahr besuchen können, an diesen lief sein Geschäft jeweils gut. Stammgast in Weinfelden sei er allerdings nicht, sagt der Marktfahrer. «Man muss nun mal an diejenigen gehen, die sind.»

Marktchef Patrick Schwager und eine Kontrolleurin auf ihrer Runde auf dem Herbstmarkt in Weinfelden. Mario Testa

Er merkt an, dass Weinfelden die Schutzvorschriften etwas strenger nehme. Prompt läuft man auch dem Marktchef von Weinfelden über den Weg. Patrick Schwager sagt: «Wir machen gerade eine Runde, um die Abstände und das Vorhandensein von Desinfektionsmitteln zu kontrollieren.» Sie seien zufrieden mit der Umsetzung und auch den Anmeldungen. So hat der Markt seine übliche Grösse. Schwager sagt:

Auch am Markt sind Desinfektionsmittel zu finden. Bild: Mario Testa

«Der Hunger, dass etwas läuft, ist bei den Standbesitzern und den Besuchenden spürbar. Es besteht eine grosse Nachfrage nach Märkten.»

Er und seine Begleitung setzen ihre Runde fort und grüssen Bekannte. Links und rechts der Strasse stehen Stände mit Spielwaren, Kleidern und handwerklichen Produkten wie Schalen oder Schneidbrettchen. Natürlich ist auch für das Kulinarische gesorgt. Neben einem Chäshüsli oder einem Thai-Foodtruck wird man mit Marroni und italienischen Spezialitäten bedient.

Auf dem Herbstmarkt findet man Wurstware. Bild: Mario Testa

Die Freude, dass die Märkte zurück sind, verspüren auch zwei Damen, welche an einem Kleiderstand stöbern. «Ich finde es toll, dass etwas los ist. Und Märkte sind schliesslich Tradition», sagt eine der Besucherinnen. Die Märkte bieten eine grössere Auswahl als die lokalen Läden, sagt die andere. «In Weinfelden gibt es sonst ja kaum mehr etwas.»

Andrea Fankhauser bietet Passanten Clementinen an. Bild: Mario Testa

Die Stammkunden warten auf ihn

Etwas Neues kommt mit dem Früchtestand von Andrea Fankhauser nach Weinfelden. Aus Leidenschaft betreiben sie und ihr Partner seit sechs Jahren den kleinen Importstand am Thuner Wochenmarkt, nun erweitern sie ihr Absatzgebiet und kamen aus Zufall in den Thurgau. Sie sagt über ihr Geschäft:

«Es ist immer auch eine Einstellungssache. Man muss zufrieden sein, mit dem, was das Leben einem bietet.»

Zufrieden mampft ein Baby an seinem Brot, es wird von zwei Frauen in einem Kinderwagen geschoben. Die Mutter sagt: «Es war schade, dass die Märkte so lange wegblieben. Sie gehören zu Weinfelden.» Ihre Begleitung stimmt ihr zu und die drei ziehen weiter.

Martin Schmid verkauft am Stand Scharfer Sultan. Bild: Mario Testa

Seit 36 Jahren steht der Wagen des Scharfen Sultan stets an den Weinfelder Märkten - er gehört also schon fast zum Inventar. Auf dem Marktplatz gibt es dort Zimt, Chili, Curry, Tees und die restliche Bandbreite von Gewürzen zu kaufen. Betreiber Martin Schmid aus Schaffhausen sagt: «Die Märkte, die ich besuchen konnte, liefen sehr gut. Im Frühling und vergangen Herbst waren es zwar weniger Leute, da viele wohl noch ängstlich waren.»

Nun sei auf den Märkten wieder reger Betrieb. Besonders unterstützte ihn seine Stammkundschaft. Schmid sagt: «Da ich Verbrauchsgegenstände anbiete, kommen die Leute regelmässig. Man kann zwar bestellen, aber die meisten warten bis wieder Markt ist und holen auf diese Weise ihre gewohnten Produkte.»