Weinfelden Die ganze Eishalle Güttingersreuti gehört derzeit den Kindern und Jugendlichen Der öffentliche Eislauf in Weinfelden ist derzeit nur noch unter 16-Jährigen erlaubt. In den Sportferien und besonders am Samstag herrschte viel Betrieb auf dem Eis.

Besonders viele Mädchen gleiten am Samstag übers Eis in der Güttingersreuti. Bild: Manuela Olgiati

«Sich frei bewegen macht Freude», sagt eine Sekundarschülerin. Sie dreht am Samstagnachmittag mit ihren Kolleginnen ihre Kreise auf der Eisbahn in der Güttingersreuti. Diese Nachmittage seien beliebt. Freundinnen treffen, ein bisschen reden und nach ein paar Runden in kleinen Grüppchen eine Pause einlegen, das zählt zum derzeitigen Freizeitprogramm. Auch einige junge Hockeyspieler sind da. «Wir treffen uns zu einem kleinen Match», sagt ein Crack, der 14-jährige Timo.

«Ich trainiere regelmässig mit meinen Kollegen im Hockeyclub in Weinfelden. Das Plauschturnier heute macht Spass.»

Timo, Sekundarschüler aus Weinfelden. Bild: Manuela Olgiati

Ein Bild entsteht von einem harmonischen Miteinander. Die jüngeren Kinder wagen vorsichtige erste Schritte auf der glatten Oberfläche. Andere laufen gleich zu Beginn um die Wette, toben sich mit ihren Freunden aus, einige Mädchen üben Pirouetten. Sie hatten sichtlich Spass am Tanzen und Gleiten auf der Eisfläche und sie geniessen es, das Feld ganz für sich zu haben. Ein Ausnahmezustand in diesen pandemiebedingten Zeiten.

Stadt öffnet, was möglich ist

«Grundsätzlich ist es so, dass man beide Ansätze vertreten kann: alles schliessen, oder was noch möglich ist, offenlassen», sagt Valentin Hasler, der zuständige Stadtrat von Weinfelden. «Wir halten es so: was erlaubt ist, seitens BAG lassen wir offen.» Es sei bewilligt worden, dass bis 16-Jährige die Sportanlagen benutzen dürfen. Trotz einiger kritischer Stimmen, grundsätzlich überwiege die positive Resonanz, für die Kinder bedeutet es ein bisschen Normalität.

«Wenn man den Kindern eine Freude machen kann, hat sich das gelohnt.»

Valentin Hasler, Stadtrat Weinfelden. Bild: Mario Testa

Gemäss dem Stadtrat würden im Hallenbad wie auch in der Eishalle die Angebote für Jugendliche seit Anfang Jahr nur mässig genutzt. «Weil auch viele Schulklassen kommen, lohnt es sich trotzdem», sagt Eismeister Daniel Zelger, der am Samstag in der Eishalle die Jugendlichen begrüsst. Zelger sagt auch, dass während den Sportferien die Eishalle jeden Tag gut belegt war.

Im Hallenbad waren es pro Tag während der Ferienwoche etwa 35 Kinder. Von den jugendlichen Eisläuferinnen und -läufern vom Samstag ist zu erfahren, dass sie immer an den Wochenenden kommen, oft auch an freien Wochentagen. Sie schätzen die relativ freie Eisbahn und dass sie unter sich sind in der Halle.