Weinfelden Der Taler soll in der Stadt bleiben - trotz Verlust für die Detailhändler Zum sechsten Mal findet die Aktion des Weinfelder Talers statt. Die Fachgeschäfte nehmen dafür einen kleinen Verlust in Kauf.

Die Weinfelder Fachgeschäfte wollen die Kundschaft in der Stadt behalten. Bild: Donato Caspari

«Das Einkaufen in der Stadt soll mit dem Weinfelder Taler für die Kundschaft an Attraktivität gewinnen», sagt Peter Kimpel, Vorstandsmitglied des Gewerbe Thurgau Weinfelden und Umgebung:

«Der Franken soll in Weinfelden bleiben.»

Der Taler sei eine Sammelkarte, für die es jeweils für zehn Franken Einkaufswert in einem beteiligten Fachgeschäft einen Taler gebe. Sammeln kann man die Taler seit dem 15. November. Bis zum 31. Dezember ist das Befüllen der Karten noch möglich, das Einlösen bis Mitte Januar.

Eine volle Karte mit 25 Talern könne für einen Gegenwert von fünf Franken eingelöst werden, sagt Kimpel. «Mit einer eingelösten Karte kann man auch gleich beim Wettbewerb für einen der 15 Einkaufsgutscheine für eines der Fachgeschäfte mitmachen.» Ausgelost wird vor den Sportferien.

Peter Kimpel hält Sammelkarten für die Taler. Bild: Mario Testa

«Wir stellen fest, dass über die Jahre mehr Karten eingelöst werden», sagt Kimpel. An der nun sechsjährigen Aktion nehmen jeweils unterschiedliche Fachgeschäft teil. Heuer sind etwa die Villa Optik, Sunntigs Gwand Secondhand oder Tee-Zeit mit von der Partie.

Kimpel sagt: «Die Gutscheine und die Karte bedeuten für die Geschäfte einen Preisnachlass von etwa zwei Prozent, aber die Aktion kann mit Marketing gleichgestellt werden.» Man könne sich fragen, was mehr bringe; ein Inserat eines Einzelgeschäfts oder eine gemeinsame Aktion des lokalen Gewerbes. «Wir nutzten es, um uns in Erinnerung zu rufen und auch zu zeigen, dass wir Freude an unserer Kundschaft haben.»