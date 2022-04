Weinfelden Der SC Weinfelden ist gerne Gastgeber für die Nati Am Samstag und Sonntag trägt die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zwei Spiele gegen Lettland in der Güttingersreuti aus. Die Veranstalter hoffen auf viele Fans.

Mario Testa

Das Eis in der Güttingersreuti trocknet langsam ab. Am Mittwoch hat Eismeister Markus Länzlinger es frisch gemacht. «Am Dienstag hat der Eishockeyverband noch seine Werbungen eingelegt», sagt er. Normalerweise, hätte es seit knapp einem Monat gar kein Eis mehr in der Halle. «Aber wegen den Testspielen der Nati haben wir einen Monat verlängert. Wir konnten auch gut überbrücken, die Hockeytalente aus der Ukraine haben in der Zwischenzeit bei uns trainiert.»

Gastgeber der beiden Testspiele der Nati gegen Lettland vom Samstagabend um 17.45 Uhr und Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr ist der SC Weinfelden. «Wir sind vom Verband angefragt worden, nachdem der HCT abgesagt hat. Und da haben wir gerne zugesagt.» Ursprünglich war nur ein Spiel geplant.

«Jetzt sind es sogar zwei Spiele – das freut uns sehr!»

Im Thurgauer Dörfli werden die VIPs des Eiskhockeyverbands vom SC Weinfelden vor den Spielen verköstigt. Bild: Mario Testa

Die vielen benötigten Helfer an diesem Wochenende stammen aus dem Verein, welcher hofft, mit den beiden Anlässen und dem Catering Geld für die Vereinskasse zu verdienen. «Jedes Nati-Spiel ist für mich eine grosse Affiche, es kommen spannende Spieler zu uns. Für uns als Verein und die Fans ist es eine grosse Chance.»

Gute Stimmung in der kleinen Halle

Für Projektleiter Hansjörg Stahel ist die Güttingersreuti perfekt geeignet für solche Testspiele. «Grosse Stadien sind für Spiele mit eher wenigen Zuschauern nicht ideal. Die Gütti jedoch ist mit 2500 Personen voll und stimmungsgeladen. Und es sieht gut aus, dass die Halle zweimal fast voll wird.»