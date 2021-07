Weinfelden Das Schulhaus Pestalozzi verliert zwei «Felsen in der Brandung der Pubertät» Michael Bürgi unterrichtet seit über 40 Jahren an der Weinfelder Sekundarschule. Nun geht der Schulleiter in Pension und mit ihm Lehrerkollege Urs Keller. Sie freuen sich auf die neuen Freiheiten.

Pestalozzi-Schulleiter Michael Bürgi und sein Lehrerkollege Urs Keller gehen in Pension. Bild: Mario Testa

Sie sind beide ihr ganzes Berufsleben als Lehrer tätig gewesen. Was reizt Sie an diesem Job?

Michael Bürgi: Es ist ein Beruf mit grosser Abwechslung dank der Arbeit mit Menschen. Wenn ich am Morgen ins Klassenzimmer komme und 25 Jugendliche mich erwartungsvoll anschauen, ist das traumhaft. Ich habe oft tolle Rückmeldungen bekommen und viel Dankbarkeit gespürt.

Urs Keller: Mir ist es sehr wichtig, etwas Verbindliches und Ganzheitliches mit den Schülerinnen und Schülern zu schaffen in möglichst vielen Fächern. Da wird man manchmal fast etwas zum Vater-Ersatz. Ganz tiefe Zufriedenheit habe ich oft mit Schülern erlebt, die es nicht so einfach hatten im Leben und in der Schule. Ich sehe meine Aufgabe als Lehrer darin, die Schüler nach dem Abschluss mit der richtigen Arbeitshaltung und geformtem Charakter in die Welt zu schicken. Aber natürlich braucht es viel Kraft, wir sind als Seklehrer so etwas wie der «Fels in der Brandung der Pubertät».

Weshalb haben Sie den Lehrerberuf ergriffen?

Michael Bürgi: Das war eher Zufall. Ich habe damals die Semiprüfung gemacht und bestanden. Eigentlich wollte ich nicht unbedingt Lehrer werden, aber für mich war es toll, von Zuhause wegzukommen und während vier Jahren im Konvikt in Kreuzlingen zu leben. Nach dem Abschluss wurde ich angefragt, ob ich in Tägerwilen eine Kleinklasse übernehmen möchte. Das war dann aber nicht so meins, also habe ich ein Jahr später noch Sekundarlehrer studiert.

Urs Keller: Ich wusste nichts anderes. Mein Vater hat mir geraten, ich solle doch mal das Lehrerseminar machen und dann könne ich immer noch weiterschauen. Ich bin also eher so reingerutscht. Allerdings bin ich dann bald aus Überzeugung bei diesem Beruf geblieben.

Urs Keller, was ist Ihnen im Unterricht wichtig?

Ich bin noch ein «guter alter Reallehrer», der seine Klasse ähnlich wie eine Grossfamilie versteht und gerne möglichst viele Fächer unterrichtet. So lernen wir uns ganzheitlich kennen und bauen eine gegenseitige Verbindlichkeit auf. Eine gute Beziehung und ein gutes Vorbild sind wichtige Grundlagen für das schulische Lernen.

Michael Bürgi, Sie sind seit dem Jahr 2004 Schulleiter des POZ. Was waren Ihre Höhepunkte in dieser langen Zeit?

Jedes Mal ein Höhepunkt war es, wenn es mir gelungen ist, tolle Lehrerinnen und Lehrer einzustellen und ein gutes Team zu bilden. Wir hatten auch immer eine stattliche Anzahl Bewerbungen trotz des Lehrermangels. Ich denke, das Familiäre unseres Schulhauses kommt einfach gut an. Weitere Höhepunkte waren sicher die Platzgestaltung mit dem Brunnen im Jahr 2010, der Bau der Unterstände, dass wir einen Aufenthaltsraum für Schüler aus der Begabtenförderung eingerichtet haben und natürlich das grosse Jubiläumsfest 2015, als das Schulhaus 175 Jahre alt wurde. Auch mein Geburtstag am 15. Juni dieses Jahr war wunderbar – die Lehrer haben einen Orientierungslauf für die Schüler durch Weinfelden organisiert und alle Posten hatten mit Stationen in meinem Leben zu tun. Ich musste ihn als Erstes absolvieren und danach durfte ich allen Schülerinnen und Schülern Soft-Eis rausgeben, so habe ich alle nochmals getroffen und kurz mit ihnen geplaudert.

Im Jahr 2015 feierte das Schulhaus Pestalozzi sein 175-jähriges Bestehen. Bild: Andrea Stalder

Nach über 40 Jahren, welche Erkenntnisse zum Lehrerberuf haben Sie gewonnen?

Entscheidend ist immer der Mensch. Als Lehrer muss man den Jugendlichen die Freude am Unterrichtsstoff zeigen, sonst klappt das nicht. Auch eine enge Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern ist wichtig. Es beeindruckt mich immer wieder, wie viel die Klassenlehrer über ihre Schüler und deren Leben wissen. Nicht zuletzt denke ich, sollte trotz aller Kompetenzbemühungen und selbstständigen Arbeiten das beharrliche Training nicht vergessen gehen. Wissen eignet man sich durch Lernen und Wiederholen an.

Welche Entwicklungen in der Schule geben Ihnen zu denken?

Urs Keller: Mir fehlt das Ganzheitliche immer mehr. Die Ausbildung zum Seklehrer und der neue Lehrplan sind allzu fachspezifisch. Ich greife deshalb gerne möglichst authentische fächerübergreifende Projekte und Themen auf, oft auf ausserhalb des Schulzimmers. Auf Schülereben wir der überbordendes Medienkonsum mit dem Handy vielerorts ein echtes Problem. Oft sind Schüler neben der Schule 50 Stunden wöchentlich am Handy. Sie wachsen fast ausschliesslich in einer virtuellen Welt auf und machen die elementaren Lebenserfahrungen nicht mehr – sie müssen nichts arbeiten oder helfen, haben keine Hobbys oder Interessen, lernen keine echten zwischenmenschlichen Kontakte mehr. Sie lernen so viele Elemente für eine «Lebenstüchtigkeit» nicht mehr.

Michael Bürgi: Zudem führt die Dauerpräsenz von Handys zu einer grossen Unaufmerksamkeit – ich sehe, wie sich da die Schere unter den Jugendlichen auftut zwischen jenen, die nur noch ihr Handy kennen und den anderen mit Hobbys, Familienaktivitäten und Naturerlebnissen. Wir haben deshalb auch ein striktes Handyregime hier am POZ. Zwischen 7 und 17 Uhr dürfen Handys weder sicht- noch hörbar sein, auch nicht auf dem Pausenplatz. Wenn jemand dagegen verstösst, wird das Handy über Nacht eingezogen.

Worauf freuen Sie sich, wenn sich Ihr Leben nun bald nicht mehr um Handys, Lehrpläne oder Eltern dreht?

Michael Bürgi: Darauf, nicht mehr an einen Terminplan gebunden zu sein und mehr Zeit für meine Interessen zu haben. Meine zwei Enkel werden ein wichtiger Teil sein, aber auch die Musik, das Lesen, Velo- und Töfftouren. Die Malerei ist auch schon lange eine Leidenschaft von mir und ich werde mir nun ein richtiges Atelier einrichten. Grössere Reisen oder konkrete Projekte habe ich keine geplant.

Urs Keller: Ich habe Arthrose und bereits ein künstliches Hüftgelenk. Deshalb lasse ich mich zwei Jahre früher pensionieren, um noch zwei zusätzliche möglichst gesunde Jahre zu haben. Ich bin noch unternehmungslustig und freue mich auf mein soziales Umfeld mit Frau, Kindern, Grosskindern und meinen Eltern und Freunden. Auch im Haus, dem Garten und der Küche kann ich mich nun endlich etwas mehr einbringen. Dazu gehe ich gerne fischen, treibe viel Sport und plane längere Wanderungen und Velotouren.