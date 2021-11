Weinfelden Das Centro Culturale Italiano lädt zur Reise ins Schlaraffenland ein Am 6. November wird die Komödie «Cuccagna» im katholischen Pfarreizentrum Weinfelden aufgeführt. Organisiert wird das Theater vom Centro Culturale Italiano.

Das Theater «Cuccagna» von zwei Schauspielern und einer Schauspielerin aufgeführt. Bild: PD

«Unser Ziel ist es, die italienische Kultur in der Region zu erhalten», sagt Franco Storniolo, Mitglied des Centro Culturale Italiano (CCI) mit Sitz in Weinfelden. Deshalb führe man nun auch zum zehnten Mal ein Theater durch. Am Samstag, 6. November, kommt das Stück «Cuccagna» auf die Bühne des katholischen Pfarreizentrums Weinfelden.

«In unserem eigenen Zentrum haben wir trotz des neuen Saals nicht die geeigneten Räumlichkeiten, uns fehlt eine Bühne und der Platz ist beschränkt. Im Pfarreizentrum können bis zu rund 200 Zuschauende das Theater besuchen. Die vollständige Bestuhlung ist durch die Zertifikatspflicht möglich», sagt Storniolo.

Franco Storniolo ist Mitglied des Centro Culturale Italiano (CCI). Bild: PD

Ab 18 Uhr werden die Türen geöffnet, um sich kulinarisch für den Abend einzustimmen. Storniolo sagt: «Es gibt Kürbiscrèmesuppe, italienische Würste, verschiedene Getränke und feiner Kaffee.» Um 20 Uhr geht es dann auch im Theater ins Schlaraffenland. Das imaginäre Land Cuccagna existiert abgeschnitten vom Rest der Welt und anstatt alltäglichen Sorgen gibt es Flüsse aus Milch und salamiproduzierende Bäume.

Dieser Frieden endet jedoch, als jemand die unüberwindbaren Zuckerberge überquert und so tiefgreifende Veränderungen bewirkt. Aufgeführt wird die Komödie in einzelnen Bildern oder Sketchen, wobei die Handlung die Form einer Collage annimmt. Musik, Humor und Fantasie sind die roten Fäden der Aufführung.

Schauspieler führen das Theater «Cuccagna» auf. Bild: PD

Nach langem Warten

«Ursprünglich sollte ‹Cuccagna› schon vor einem Jahr aufgeführt werden, doch wir mussten es verschieben», sagt Storniolo. «Dies hat mit wenigen Umständen funktioniert und auch die Theatergruppe blieb an Bord.» Unter den vollprofessionellen Schauspielern sei auch der Regisseur des Stückes Fabrizio Pestilli. «Das deutsch-italienische Schauspiel wird etwa 70 bis 80 Minuten dauern», sagt Storniolo.

Plätze könnten auf der Website www.cci-weinfelden.ch oder die Tickets werden direkt im Centro reserviert werden. Bezahlt werden die Tickets an der Abendkasse. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Besuch kostenlos, Jugendliche bis 16 Jahren bezahlen zwölf Franken und Erwachsene 28 Franken.