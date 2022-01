Alle Jäger im Thurgau müssen jährlich einen Schiessnachweis erbringen, also ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Laut Jagd Thurgau sind diese Prüfungen auf der Anlage in Weinfelden weiterhin möglich. Zum Schiessnachweis gehört das Schiessen mit Kugeln auf fixe Scheiben sowie auf bewegte Ziele. Über beides verfügt die Anlage in Weinfelden. Zehn Schiesstage hat Jagd Thurgau für diese Saison eingeplant. Am 7. April haben die Thurgauer Jäger das erste Mal die Chance, ihre Schiessübungen zu absolvieren. Das Endschiessen der Jäger findet dann am 3. September statt.