Weinfelden Dachaufbau oder neues Zentrum: Die Sekundarschule hat Ausbaupläne Die Schülerzahlen in Weinfelden wachsen auf allen Stufen. Während die Primarschule nach zwei grossen Projekten fertig ausgebaut hat, plant die Sekundarschule nun Erweiterungen des Schulraums.

Lächeln für die Fotografin: Die neuen Lehrpersonen der Primarschule Weinfelden versammeln sich für ein Gruppenfoto auf der Thurgauerhof-Treppe. Bild: Mario Testa

«Vor den Sommerferien haben wir ihn verabschiedet, jetzt dürfen wir ihn wieder begrüssen.» Gemeint damit ist Michel Carrillo. Der Grund für diese etwas komisch klingende Ansprache von Sekundarschulpräsident Thomas Wieland ist folgender: Vor den Sommerferien hat er Michel Carrillo als Behördenmitglied verabschiedet, um ihn nun als Schulleiter des Pestalozzi-Schulhauses wieder willkommen zu heissen.

Michal Carrillo, neuer Schulleiter Sekundarschule Pestalozzi. Bild: Sabrina Bächi

Zehn neue Lehrpersonen sowie zwei neue Behördenmitglieder darf Wieland am Schulapéro vom vergangenen Freitagmittag begrüssen. Die Stimmung ist fröhlich, denn endlich darf man sich wieder treffen und auch einen Apéro geniessen. Wieland führt in seiner kurzen Ansprache aus, was den Lehrkörper im neuen Schuljahr erwartet.

Evaluation als Chance zu Beginn der neuen Legislatur

«Nach den Sportferien gibt es eine externe Schulevaluation», kündet der Schulpräsident an. Einen Tag pro Schulhaus werde diese dauern. «Ich sehe das als Chance zu Beginn der neuen Legislatur. Denn die Evaluation zeigt sicher auch, wo wir noch Luft nach oben haben.» Des Weiteren seien nun alle Schülerinnen und Schüler des Thomas-Bornhauser-Schulhauses mit eigenen Computern ausgestattet, weshalb auch das WLAN nachgerüstet wurde. Ein grosses Thema, dass die Sekundarschule in den kommenden Jahren vermehrt beschäftigen wird, sind die Schülerzahlen.

«In Weinfelden befinden sich über 360 Wohneinheiten in Bau oder Planung. Fast alle Primarschulgemeinden rundherum haben ihren Schulraum aufgestockt. Auch das wird auf uns zukommen.»

Die neuen Lehrpersonen der Sekundarschule Weinfelden mit Präsident Thomas Wieland (rechts) Bild: Sabrina Bächi

Man habe die Schülerzahlen immer gut im Auge. Im nächsten halben Jahr werde man sich mit dem Thema genauer auseinandersetzen. «Eine Möglichkeit ist, dass wir die neue Thomas-Bornhauser-Turnhalle aufstocken oder hinter dem Pestalozzi-Schulhaus ein neues Gebäude bauen», erklärt Wieland. Entsprechend würden Investitionen auf die Sekundarschulgemeinde zukommen, sagt er. Mit einem Sack Pasta für die neuen Lehrpersonen, guten Wünschen und einem Dankeschön entlässt Wieland die Lehrpersonen danach wieder an das Apérobuffet.

Neue Beurteilungen für die Schulkinder

Zwei Tage lang haben sich die Lehrerinnen und Lehrer der Primarschule vergangene Woche an Teamtagen auf das neue Schuljahr vorbereitet. Den Fokus legte Thomas Wieland dabei auf die pädagogische Ausrichtung. «Nach vier Jahren ist die Einführungsphase für den neuen Lehrplan Thurgau nun vorbei. Nun beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung und den Beurteilungen», sagt der Schulpräsident.

«Es soll nicht mehr einfach nur Noten geben, sondern auch andere Kriterien in die Leistungsbewertung der Primarschulkinder einfliessen.»

Über diese neuen Beurteilungen diskutierten die über 100 Weinfelder Primarlehrerinnen und -lehrer anlässlich des Teamtages am Donnerstag im Thurgauerhof-Saal. Danach begrüsste der Schulpräsident anlässlich des Apéros die 20 neuen Lehrpersonen, die aufs neue Schuljahr hin eingestellt wurden.

Schule spürt das Bevölkerungswachstum

Auch in der Primarschulgemeinde steigen die Schülerzahlen, mit 916 wurde erstmals die 900er-Marke geknackt. Mit dem neuen Schulzentrum Elisabetha Hess und dem neuen Martin-Haffter sowie den Kindergärten Schwärze und Falken stehe momentan genügend Schulraum zur Verfügung. Zurücklehnen könne man sich diesbezüglich aber nicht, findet Thomas Wieland, an die Lehrpersonen gewandt. «Wenn wir von einem weiterhin hohen Bevölkerungswachstum von einem Prozent pro Jahr ausgehen, bedeutet das alle zwei Jahre eine zusätzliche Klasse.»

Schulpräsident Thomas Wieland spricht zu den Lehrerinnen und Lehrern im Foyer des Thurgauerhofs. Bild: Mario Testa

Nun stehe aber zuallererst der Umzug des Primarschulzentrums Martin-Haffter vom Alt- in den Neubau an und anschliessend der Rückbau des alten Schulhauses. Dieser soll bis zu den Herbstferien abgeschlossen sein. Ein Einweihungsfest des Neubaus ist kommenden Frühling auf den 20. Mai geplant.