Weinfelden «Bühni Wyfelde» zeigt mit «Funny Money» ein Stück voller turbulenter Verwechslungen Mit «Funny Money» ist der Bühni Wyfelde ein Wurf gelungen, der einen etwaige Alltagssorgen für zwei Stunden vergessen lässt.

Im Stück Funny Money dreht sich alles um einen Aktenkoffer voller Geld. Bild: Ralph Ribi

Kollektives Aufatmen am Premierenabend in Weinfelden. Zwar konnten die in früheren Jahren absolut undenkbaren, nun aber gut sichtbaren Lücken im Premierenpublikum nicht verhindern, dass man die Gedanken an Delta und Omikron nicht ganz beiseiteschieben konnte, doch alles in allem war die Stimmung am frühen Silvesterabend vor dem Start der jüngsten Bühni Wyfelde-Produktion hervorragend. Oder wie Regisseur Jean Grädel schon fast euphorisch erklärte:

Jean Grädel, Regisseur Bild: Christof Lampart

«Es ist wunderbar, dass es jetzt wieder losgeht. Wir alle haben das Theater sehr vermisst.»

Einiges läuft schief

Dermassen froh gestimmt, kann nicht mehr viel schieflaufen – vor allem, wenn dann in den folgenden zwei Stunden auf der Bühne scheinbar fast alles schiefläuft, was nur schieflaufen kann. Denn in dieser Disziplin brillierten die Spielerinnen und Spieler in der spiessig eingerichteten Berliner Wohnung des Ehepaars Liebigs (Bühne: Peter Affeltranger).

Einer Wohnstatt, die einen schlagartig in die miefigen sechziger Jahre zurückversetzt. In eine Ära, in der ein Andy Warhol-Druck an der Stuben-Wand und der Gummibaum in der Zimmerecke schon die höchsten Gefühle an gelebter Individualität in einer geteilten Stadt zu sein scheinen. Genauso wie das Drehknopfradio und die Anrichte mit den Schnäpsen.

Unliebsame Gestalten tauchen auf

Was wundert es da einen, dass der biedere Buchmacher Heinrich Liebig sofort Reissaus vom tristen Dasein nehmen und ein neues Leben in Barcelona anfangen möchte, als er durch eine (un)glückliche Verwechslung seines eigenen mit einem fremdem Aktenkoffers auf einmal um eine Schinkenstulle ärmer, dafür jedoch um ein paar Millionen reicher geworden ist?

Die Schauspielerinnen und Schauspieler ziehen die Zuschauer in ihren Bann. Bild: Ralph Ribi

Da jedoch seine Frau anfangs partout nicht sofort aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen werden möchte und im Verlaufe des Abends immer mehr unliebsame Gestalten auftauchen – unter anderem Geburtstagsgäste, ein Taxifahrer, zwei Polizisten und ein Krimineller, der sein Geld zurückhaben möchte («Wo ist Oktokoff?») und dabei nicht vor brachialer Gewalt zurückschreckt – nimmt dieser von Szene zu Szene rasant an Fahrt auf.

Lachen ist die beste Medizin

Dabei dreht das rundum gutaufgelegte Ensemble um die bewährten Stammkräfte Thomas Götz und Peter Wenk mit akribischer, wohldosierter Genauigkeit an der Gagschraube – ohne jedoch diese zu überdrehen und über das Ziel hinauszuschiessen. Und das lässt den Abend zum ungetrübten, kurzweiligen Vergnügen werden, dem beizuwohnen, man allen Theaterfreunden nur wärmstens empfehlen kann.

Zwar mangelt es dem Plot absolut gewollt an Tiefgang. Aber eine andere Erkenntnis dürfte am Ende des Tages viel wichtiger sein: Lachen ist gesund und in dieser verabreichten Form einer hervorragende «Medizin». Hinweis Weitere Vorstellungen an den kommenden vier Wochenenden