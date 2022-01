Weinfelden Bühnenspass ohne Lampenfieber: Im Theaterhaus Thurgau lernen Erwachsene in eine Fantasiewelt einzutauchen und Geschichten zu erzählen Am Samstag fand im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden der Theaterworkshop «Geschichten erzählen» statt. Hier konnten Erwachsene lernen, wie man gute Geschichten erzählt und die Kinder erweckten sie in Form eines Theaters zum Leben.

Am Lagerfeuer: Die Kinder erwecken die Geschichte auf der Bühne zum Leben. Bild: Manuela Olgiati

Am Samstagmorgen im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden lernen Erwachsene in einem Workshop das Erzählen von Geschichten mit der Schauspielerin und Figurenspielerin Christina Benz. Die Kinder auf der anderen Seite erwecken diese Geschichten mit der Theaterpädagogin Dunja Tonnemacher in einem Theater zum Leben. Benz sagt:

«Im Theater darf man alles machen.»

Claudia Benz, Theaterpädagogin. Bild: Manuela Olgiati

Schon das Kennenlernen zu Beginn fasziniert. Die Theaterpädagogin lockt die Teilnehmenden, es sind meist Mütter und Väter mit ihren Kindern, in den Kreis. Zuerst zeigt jeder pantomimisch sein Hobby und die anderen erraten es.

Um eine Geschichte zu erzählen, brauche es einen roten Faden, fährt Benz fort und holt eine kleine Schatztruhe hervor. Ihre Geschichte beginnt mit einem Holzstäbchen, welches in der Truhe verstaut und mit einer roten Schnur angebunden ist. Dieser folgend verschiebt sich der Kreis. Die Teilnehmer spielen sich anschliessend Worte zu. «Gaggi» löst Gelächter aus.

Rollenspiel beginnt mit einem «Hatschi»

Im letzten Teil des zweistündigen Workshops folgt ein brillantes Bühnenstück. Die Kinder haben das Märchengeschehen mit Stimme und Körper inszeniert. Ein «Hatschi» von Tonnemacher ist das Stichwort für die Kinder für ihr Rollenspiel. Kostüme braucht es nicht, um Haupt- und Nebenfiguren darzustellen. Die Erwachsenen lesen dazu einzelne Passagen.

Die Geschichte ist ein finnisches Märchen, vom Eichhörnchen, der Nadel und einem Fausthandschuh. Sie sind Freunde. Sie sind hungrig und beschliessen zusammen in den Wald zu gehen. Eine Pfütze und ein toter Hirsch werfen Fragen auf.

Da besammeln sich die Kinder ums Lagerfeuer, kochen Hirschsuppe und essen. Natürlich tun sie nur so, als ob. Doch der Stapel Holz ist echt, ein Lichtlein brennt. Auf der Bühne ist viel los, Party für Kinder und Erwachsene. Tonnemacher sagt:

«Theater ist wichtig für die Entwicklung der Kleinsten, doch auch die Erwachsenen profitierten.»

Dunja Tonnemacher, Theaterpädagogin. Bild: Manuela Olgiati

Ein möglichst positiver Einstieg

Geht man das Projekt spielerisch und locker an, hilft das, die eigene Fantasie zu entwickeln. «Perfekt» muss diese Theateraufführung nicht sein. Viel wichtiger sind Spielfreude. Es beginnt auch nicht immer mit «Es war einmal…». Frei erfunden kann der freundliche Einstieg in eine Geschichte sein. Benz sagt: «Ein guter Anfang beschreibt Figuren, ein Merkmal und ist möglichst positiv.» Und sie begrüsst ein Happy-End.

«In kurzer Zeit viel gelernt», ist die Rückmeldung einer Mutter. Übrigens lässt sich auf einem Stück Papier mit Neocolor oder Kohle eine Geschichte skizzieren und gleichzeitig erzählen. Teilnehmerin Sylvia Essing sagt:

«Mich fasziniert, wie schnell ich lernte, meine Fantasie wieder zu nutzen.»

Sylvia Essing, Teilnehmerin. Bild: Manuela Olgiati

Ein Erinnerungsstück für zu Hause

Dann stellt Tonnemacher noch eine Kiste mit Mandarinen neben das Lagerfeuer. Für jeden Teilnehmer nimmt eine saftige Frucht und sagt dazu, was an diesem Morgen gefallen hat. «Alles isch guet gsii», rufen die Kinder zum Abschluss.

Als Maskottchen erhalten alle Teilnehmenden ein Holzstäbchen mit einer aufgemalten Krone geschenkt. Ein Geschenk, das lange an die Aufführung erinnern soll. Der Applaus am Schluss ist laut und ausgiebig.