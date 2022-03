Weinfelden Brand in Abfallbunker in der KVA: Feuerwehr musste Ausbreitung der Flammen verhindern Am Montag kurz vor Mittag ist im Bunker der Kehrichtverwertungsanlage Weinfelden ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste ausrücken um das Feuer zu löschen.

Mario Testa

«Ich habe um etwa 10.30 Uhr die Meldung erhalten, dass wir im Abfallbunker einen Brand auf der Oberfläche haben», sagt Betriebsleiter Heinz Siegenthaler. «Wir haben zuerst noch versucht, den Brand mit unseren eigenen Löschkanonen zu löschen, aber wir konnten den Brandherd nicht gut erreichen. Deshalb habe ich die Feuerwehr aufgeboten.» Je nach Material könne sich der Brand schnell ausbreiten, und das habe er vermeiden wollen.

Brandherd mit Lieferung in Bunker gelangt

Heinz Siegenthaler, Betriebsleiter KVA Thurgau in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Die Feuerwehr Weinfelden rückte mit 16 Feuerwehrleuten, ihrem Tanklöschfahrzeug und dem Hubretter an. Mit viel Wasser bekämpften sie den Brand im Bunker. «Der Bunker ist der Ort, wo der ganze Abfall angeliefert wird, bevor er dann in die Verbrennungsanlage geht. Da es oberflächlich brannte, gehe ich davon aus, dass der Brandherd kurz zuvor mit einer Lieferung in den Bunker gelangte», sagt Siegenthaler. Gefahr für Menschen habe während der ganzen Zeit keine bestanden, betont der Betriebsleiter.

Gebäude könnte Schaden nehmen

Auf den Betrieb der Anlage hatte der Brand keine grossen Auswirkungen. «Wir haben die Zulieferungen gestoppt und der brennende Abfall wird nun direkt in die Öfen geführt», sagt Siegenthaler. Das Löschwasser habe auf die Öfen kaum Einfluss. «Bei der Menge Abfall im Bunker spielt das Wasser kaum eine Rolle. Vielleicht ist der Brennwert kurzzeitig etwas tiefer.»

Aus dem Gebäude und mit dem herannahenden Hubretter bekämpfen die Feuerwehrleute den Brand im Bunker. Mario Testa

«Die KVA wollte einer grossen Hitzeentwicklung entgegenwirken und hat uns deshalb aufgeboten», sagt Einsatzleiter Stefan Frei von der Feuerwehr Weinfelden. «Wenn es im Bunker wegen des Brandes zu heiss wird, könnte das Gebäude Schaden nehmen – und dann würde es gefährlich.»