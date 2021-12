Weinfelden «Es ist wie eine eigene Welt, in die wir eintauchen»: Auch der Samichlaus geht zum Coiffeur Am St.Nikolaus-Tag hatten der Samichlaus und sein Schmutzli in Weinfelden viel zu tun. Schon am frühen Morgen macht er sich jeweils parat. Viele fleissige Hände helfen ihm bei der Vorbereitung.

Mit Stab, Mitra und frisch gesträhltem Bart ist der Samichlaus bereit für seine grosse Tour zu den Weinfelder Kindern. Bild: Mario Testa

Beim Waldschulzimmer warten der Samichlaus mit seinem Schmutzli auf die Schulkinder. Sie kommen, setzen sich ums Feuer und lauschen gespannt, was der alte Mann mit dem weissen Bart und dem roten Gewand zu erzählen hat. «Wisst ihr eigentlich, was der Schmutzli sonst so macht?», fragt er die Kinder. «Er ist Waldarbeiter. Deshalb hat er auch oft dreckige Hände und darum haben ihm die Kinder den Namen Schmutzli gegeben.»

Aufmerksam lauschen die Kinder der Geschichte, die ihnen der Samichlaus erzählt. «Früher war ich noch alleine mit meinem Eseli unterwegs. Aber nachdem mir der Schmutzli mal geholfen hat, als ich all meine Sachen aus dem Sack verloren habe, ist er nun immer dabei und hilft mir.» Die Kinder bedanken sich für die Zeit mit dem Samichlaus mit einem Lied und tragen Gedichte vor. Zum Schluss bekommen sie einen grossen Sack voller Leckereien mit auf den Rückweg ins Schulhaus.

Die Schulkinder singen ein Lied für den Samichlaus und den Schmutzli am Lagerfeuer beim Waldschulzimmer in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Rauschebart und Mitra

Bis der Samichlaus aber parat ist für die Besuche bei den Schulkindern im Wald oder bei den vielen Familien, braucht es lange Vorbereitungen. In der Samichlauswerkstatt ist schon am frühen Morgen sehr viel Betrieb. Fleissige Frauen kämmen dem Samichlaus seinen weissen Bart, zupfen die Augenbrauen zurecht und helfen ihm in sein rotes Gewand. Auch die rote Mitra mit den goldigen Streifen setzen sie ihm auf den Kopf. Trotz der vielen Arbeit freuen sich die Frauen jedes Jahr wieder auf diesen einen Tag.

«Die ganze Atmosphäre hier drin an diesem Morgen ist wunderbar. Es ist wie eine eigene Welt, in die wir eintauchen.»

Zwei Helferinnen richten den Bart und die Augen des Samichlaus. Bild: Mario Testa

Das sagt eine der Helferinnen. Sie verstehe sich sehr gut mit den vielen Helfern und dem Samichlaus. «Die Kinder basteln so viele schöne Sachen, welche der Samichlaus dann jeweils hierhin mitbringt. Auch viele Nuggis bringt er jedes Jahr mit. Es ist auch für uns wunderschön, wenn der Samichlaus jeweils von seinen Erlebnissen mit den Kindern erzählt.»

Die Kinder zeigen Freude und Respekt

«Das schönste sind die Gesichter der Kinder», sagt der Samichlaus. «Das Staunen, und wie sie mich aufmerksam mustern. Sie können jeweils gar nicht mehr wegschauen, sind fast aufmerksamer als ich selber.» Die meisten Kinder hätten einen gesunden Respekt vor dem Samichlaus, freuten sich aber sehr auf ihn.

Der Samichlaus und der Schmutzli ziehen los zu den Kindern. Bild: Mario Testa

«Ich begebe mich immer auf die gleiche Ebene wie die Kinder, dann schöpfen sie schnell Vertrauen.»

Draussen vor der Werkstatt wartet bereits ein Kutscher auf den Samichlaus und den Schmutzli. Das Eseli hat sich etwas überfressen und kann deshalb nicht mit auf die Tour. Der Schmutzli trägt den grossen Sack, gefüllt mit Mandarinli, Erdnüssli und Guetzli, der Samichlaus hat in der einen Hand das grosse Buch und in der anderen hält er seinen Stab. Die Glocke an Schmutzlis Gürtel klingelt leise, als die beiden losstapfen zur wartenden Kutsche, die sie zu den Kindern bringt.