Weinfelden: Alles andere als tote Hose Der Wyfelder Fritig hat einen erfolgreichen Auftakt in die neue Saison gefeiert. In den Strassen des Städtchens tummelten sich Hunderte Besucher und genossen die fröhliche Stimmung. Monika Wick

Im Rahmen des Wyfelder Fritig werden im «Wollring» Hühner gehäkelt. (Bild: Reto Martin)

«Weinfelden von seiner schönsten Seite. Erleben Sie Unterhaltung, Spass, Zusammensein.» Mit diesem Slogan wirbt der Wyfelder Fritig. Am Freitag hat der Anlass gehalten, was er versprochen hat. Auf dem Marktplatz tummeln sich am frühen Abend Hunderte Besucher. Unter dem Sonnensegel hat sich die Veteranenmusik Thurgau positioniert. Das Orchester, das einen Altersdurchschnitt von 73,6 Jahren aufweist, zieht das Publikum in seinen Bann.

Auf einer Bank sitzen Edith Reinhard, Edith Pollet, Esther Marti und Marianne Götsch. Das Quartett lacht, schunkelt und singt «Sierra Madre». «Wenn immer möglich nehmen wir am Wyfelder Fritig teil», sagt Reinhard. «Der Anlass belebt die Stadt, sonst ist hier tote Hose.»

Rosenwasser in Spezialität aus Thusis

Am Koffermarkt bieten ein gutes Dutzend Händler ihr Sortiment an. Eine, die noch keinen Wyfelder Fritig ausgelassen hat, ist, Regula Friedl aus Buch bei Märwil. In ihrer Auslage liegen neben gebrannten Mandeln, Capuns und Bündner Nusstorte «Thusner Hosechnöpf». «In meiner Jugendzeit, die ich in Thusis verbrachte, wurde diese Spezialität zu Ostern in allen Haushalten gebacken. Sie enthält Rosenwasser», erklärt sie.

Erster Wyfelder Friitig der Saison 2019 in Weinfelden. Im «Wollring »werden Hühner gehäkelt. (Bild: Reto Martin) Erster Wyfelder Friitig der Saison 2019 in Weinfelden. Im «Wollring »werden Hühner gehäkelt. (Bild: Reto Martin) Erster Wyfelder Friitig der Saison 2019 in Weinfelden. (Bild: Reto Martin) Erster Wyfelder Friitig der Saison 2019 in Weinfelden. (Bild: Reto Martin) Erster Wyfelder Friitig der Saison 2019 in Weinfelden. (Bild: Reto Martin) Erster Wyfelder Friitig der Saison 2019 in Weinfelden. (Bild: Reto Martin) 6 Bilder Fröhliche Stimmung am Saisonstart des Wyfelder Fritig

Ein eher ungewöhnliches Bild bietet Levin Klüser. Der 10-Jährige versucht in voller Eishockey-Montur zu verhindern, dass seine Gegner die Pucks im Goal versenken.

«Wir bewerben unsere Eissport-Schnuppertage, die vom 10. bis 12. April in der Güttingersreuti stattfinden»

erklärt Karin Reinert vom SC Weinfelden. «Den Anlass können wir nur durchführen, weil es wegen des Matches der Schweizer Nationalmannschaft gegen Lettland vom 4. Mai noch Eis hat.»

Ruhiger geht es vor der Hirschemetzg zu und her. Während sich einige mit Würsten und Fleischspiessen eindecken, sitzen andere bei «ALP Erlebnis» ums Feuer.

«Wir finden es super, dass man sich als Firma hier auf aussergewöhnliche Art präsentieren kann»

sagt Outdoorguide Jens Hilker. Mit drei Kollegen hat er aus der Leidenschaft, Zeit in der freien Natur zu verbringen, ein Geschäft gegründet. «Wir bieten sozusagen Pfadi für Erwachsene an.»

Im «Wollring »werden Hühner gehäkelt

Allmählich wird es dunkler. Davon merken Caitlin und Lavinia Müggler nichts. Die Mädchen sitzen in Regula Schmids Wollring und arbeiten an zauberhaften Hühnern, die sie mit von Wolle, Häkelnadeln und Leim herstellen. Zum Wyfelder Fritig sind sie durch ihre Mutter gekommen, die den Strickclub im Wollring besucht. «Mir ist es wichtig, den Kindern das Handarbeiten näher zu bringen», sagt diese. Am Wifelder Fritig sind die Schwestern zum ersten Mal. «Ich möchte wiederkommen, ich liebe das Handarbeiten», schwärmt Caitlin.

Einige Personen scheinen indes gar nicht nach Hause gehen zu wollen. Sie geniessen das lebhafte Treiben und die ausgelassene Stimmung bis zum Schluss.