Weinfelden 260 Tonnen Stahl donnern zu Boden: In Weinfelden wird die Gaskugel demontiert 40 Jahre lang prägte er das Bild von Weinfelden, nun muss der grosse Erdgas-Kugelspeicher weichen. Dank des neuen Röhrenspreichers in Buhwil benötigen die Technischen Betriebe Weinfelden die Kugel nicht mehr.

Josef Bürki und Pavol Kapitancik zerschneiden die Stahlkugel mit ihren Schweissbrennern. Bild: Mario Testa

Seit 1981 steht die grosse, grüne Stahlkugel im Industriequartier an der Weststrasse in Weinfelden. Nun fällt sie Stück für Stück auseinander. Noch bis im Sommer 2020 war der Behälter ein wichtiger Bestandteil zur Sicherstellung der Gasversorgung in Weinfelden und der Region. Doch dann konnten die Technischen Betriebe Weinfelden (TBW) ihren neuen Röhrenspeicher in Buhwil in Betrieb nehmen und die Gaskugel hatte ausgedient.

Seit vergangener Woche bearbeiten nun Josef Bürki und Pavol Kapitancik für die Firma Zingg Industrieabfälle AG aus Tübach die Stahlkugel mit ihren Schweissbrennern. Sie zerschneiden die Kugel gleichmässig in etwa eine Tonne schwere Stücke. «Die einzelnen Teile dürfen nicht zu schwer sein, damit wir sie nachher mit dem Kran herausheben können, um sie auf den Lastwagen zu verladen», sagt Josef Bürki.

Stahlplatten donnern in die Tiefe

Die hinaus getrennten Teile lassen die beiden einfach ins Innere der Kugel fallen. Mit grossem Getöse donnern die drei Zentimeter dicken Stahlplatten in die Tiefe und versetzen die Kugel in Schwingung. Minutenlang pendelt sie danach aus, bis sie wieder ganz ruhig dasteht.

Bei ihrer Arbeit mussten sie zu Beginn vor allem darauf achten, die Stahlkugel rundherum gleichmässig zu demontieren. «Sonst wäre sie instabil worden. Mittlerweile liegt aber schon so viel Eisen in der Kugel, die kann jetzt nicht mehr kippen», sagt Josef Bürki. Eine weitere Herausforderung sei der Funkenflug.

«Wir müssen den Wind beachten und je nachdem mehr von der Umgebung abdecken.»

Schnitt für Schnitt nehmen die Arbeiter die Gaskugel in Weinfelden auseinander. Bild: Tobias Garcia

Bürki und Kapitancik gehen routiniert ans Werk. Es ist nicht die erste Stahlkugel, welche sie demontieren. «Wir sind langsam geübt, schon in St.Gallen und Goldach haben wir solche Gasspeicher demontiert.» In etwa zwei Wochen sollte die ganze Kugel demontiert sein. Dann geht es für die beiden ans Abtransportieren der Stücke und Aufräumen.

In ihren Schneidbrennern kommt eine Mischung aus Sauerstoff und Propangas zum Einsatz. «Normalerweise arbeiten wir mit Acetylen, aber Propan ist weniger anfällig bezüglich der Verschmutzung der Schrottbrenndüsen», sagt Bürki.

Der Stahl wird wiederverwertet

Insgesamt gut 260 Tonnen wiegt die Stahlkugel mit einer Wandstärke von 32 Millimetern. Der Stahl wird laut einer Mitteilung der Technischen Betriebe Weinfelden in einem Schweizer Stahlwerk wiederverwertet. Während der vergangenen 40 Jahre herrschte in der Stahlkugel ein Druck von 15 Bar.

Die Rückbauarbeiten verfolgt auch Patrik Ulmann von der benachbarten Garage. «Ich weiss noch aus meiner Kindheit, wie die Kugel hier aufgebaut wurde», sagt der Verkaufsleiter der Garage Ulmann AG. «Damals sagten mir die Bauarbeiter, die Kugel würde wie eine Weltkugel angemalt. Darauf hatte ich mich sehr gefreut, war dann aber enttäuscht, als sie einfach so grün gestrichen wurde.»