Weinfelden 20 Jahre für Weinfelden: Max Vögeli feiert sein Amtsjubiläum Stadtpräsident Max Vögeli übernahm am 1. Oktober 2001 die Geschäfte als Gemeindeammann von Weinfelden.

Bild von der Amtsübergabe am 1. Oktober 2001 im Weinfelder Rathaus: Max Vögeli, Hermann Lei, Regierungsrat und Vorvorgänger Vögelis, und der direkte Vorgänger Dieter Meile. Bild: PD

(red) Stadtpräsident Max Vögeli feiert am 1. Oktober 2021 sein 20-Jahr-Amtsjubiläum als Gemeindeammann beziehungsweise Gemeindepräsident beziehungsweise Stadtpräsident von Weinfelden. Er wurde auf diesen Tag als Gemeindeammann gewählt und führte die Gemeinde Stadt Weinfelden in den vergangenen 20 Jahren vorausschauend, kompetent und immer zum Wohle der Weinfelderinnen und Weinfelder, wie es in einer Mitteilung der Stadt Weinfelden heisst.

Der Stadtrat und die Stadtverwaltung gratulieren Max Vögeli herzlich zu seinem Jubiläum. Stadtrat und Verwaltung freuen sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, heisst es abschliessend.