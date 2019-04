Wein gibt es nur für die Herren Die Nachtwächter- und Türmerzunft hat zum ersten öffentlichen Rundgang in diesem Jahr eingeladen. Zu Beginn des neuen Dienstjahres wurde der Nachtwächtereid abgelegt. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Zunftmeister Bernhard Bischof beim Verlesen des Nachtwächtereides. (Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer)

Der neunte und zugleich letzte Glockenschlag verhallt. Langsam öffnet sich die alte Holztüre beim Bogenturm. Trompetenklänge des Turmwächters Albert Glauser schallen durch die dunkle Nacht. Sie verkünden den Auftakt zum ersten öffentlichen Rundgang in diesem Jahr – durch eine unterhaltsame historische Zeitreise durch Bischofszell. Für die Nachtwächter und den Türmer beginnt an diesem Donnerstag am Vorabend vor Neumond die Saison der Rundgänge.

Den Eid legen die Wächter vor dem Stadtrat ab

Einer alten Tradition entsprechend fängt das neue Dienstjahr mit dem Verlesen und der Abnahme des Nachtwächtereides an. Der «Ayd des Wächters uff den Gassen» und der «Ayd des Wächters uff dem Thurn» werden vor dem Bischofszeller Stadtrat Jorim Schäfer abgelegt. Im Namen der Bischofszeller Bevölkerung und dem gesamten Stadtrat überbringt Jorim Schäfer den Nachtwächtern die besten Wünsche für eine gute Saison.

Auch in diesem Jahr geht es durch dunkle Gassen und Ecken, die oftmals Unbekanntes verbergen. Die Besucherinnen und Besucher erfahren wiederum viel Interessantes, Erstaunliches und teilweise auch Skurriles aus der Vergangenheit der Bischofszeller Stadtgeschichte.

Von April bis Oktober Die Nachtwächter- und Türmerzunft wurde im 2004 an der Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche gegründet. Seither sind die Nacht- und Turmwächter von April bis Oktober jeweils am Vorabend vor Neumond im barocken Städtchen unterwegs. Der historische Rundgang dauert etwa 90 Minuten. Besammlung ist beim Bogenturm. Es ist keine Anmeldung nötig, die Führung ist kostenlos. Neben öffentlichen Führungen können auch organisierte Rundgänge für Gruppen gebucht werden. (yal) Mehr Informationen

unter www.nachtwaechter.ch

Das Wetter zeigt sich zum Saisonauftakt von seiner launischen Seite. Ein Teil des historischen Stadtrundganges muss deshalb in die Kornhalle, ins Foyer des Rathauses und in den Bogenturm verlegt werden. Die Nachtwächter erzählen unter anderem von alten und kranken Menschen sowie Waisen, die einst Aufnahme im Heiliggeistspital fanden. Das Städtchen verfügte damals über ein eigenes Krankenhaus – das Heiliggeistspital im Bürgerhof. Bis zum 15. Jahrhundert entwickelten sich die Heiliggeistspitäler zu Pfrundhäusern – einer Stiftung, welche die Städte für ihre Bürger führten.

Mus, Gerste und Erbsen auf dem Speiseplan

Die Leute, die dort beherbergt wurden, teilte man in drei Pfrund-Kategorien ein – in Herrenpfrund, Mittelpfrund oder Siechenpfrund, die man «umb Gotzwillen» aufnehmen musste. Je nach Kategorie gab es eine Abstufung in der Art der Verpflegung. Für den Herrenpfrund gab es Wein zum Essen. Die Mahlzeiten waren nicht gerade reichhaltig. Meist gab es zum Frühstück Mus, zum Mittagessen Gerste und Erbsen, zum Nachtessen dann wieder Mus.

Markus Meister aus Salmsach ist durch die Zeitung auf diesen Anlass gestossen. «Ich habe zum ersten Mal in Bischofszell an einem Nachtwächterrundgang teilgenommen. Es war sehr spannend. Der Besuch hat sich gelohnt.» Regula Balmer aus St. Gallen ist mit Verwandten nach Bischofszell gekommen. «Ich habe diese Einladung zum Geburtstag erhalten. Zuvor habe ich noch nie etwas von diesem Brauch hier gehört.» Es sei schön, dass so etwas noch gepflegt wird.

Lilli Rusch aus Bischofszell hat hingegen schon viele Rundgänge mitgemacht. «Mein Mann ist der Uhrenwart bei den Bischofszeller Nachtwächtern. Unser Städtchen hat viel zu bieten – nebst den Nachtwächterrundgängen haben wir die Osterbrunnen, die Rosen- und Kulturwoche sowie den Adventsmarkt.»

Nach dem Rundgang lassen die Anwesenden den Abend in der Zunftstube im Bogenturm gemütlich ausklingen.