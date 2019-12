Weihnachtliche Stimmung in Ermatingen Vom Donnerstagabend bis am Sonntag findet der Weihnachtsmarkt statt. 22 Stände bieten Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten an.

Drehorgelspieler Jürgen Laufer am Ermatinger Weihnachtsmarkt (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Zu entspannten Stunden lädt bis und mit Sonntag der am Donnerstagabend eröffnete Ermatinger Weihnachtsmarkt direkt am Bahnhof. An 22 Marktständen wird vorwiegend Spezielles aus der Region angeboten, von unzähligen Geschenkideen bis zu kulinarischen Spezialitäten.

Das einzigartige romantische Ambiente, fern vom Stress, stimmungsvolle Musik und kulinarische Entdeckertouren - vom weihnachtlichen Süssmost über Suppen, Risotto, Öpfelchüechli und mehr laden zum Geniessen ein. Am Samstag treten um 17 Uhr die Sternsinger auf. Am Sonntag sorgt das «Duo Sommertraum» für musikalische Wärme.