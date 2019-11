Weiche Knie gab’s nach der Show Am Montagabend lockte das Peter-Alexander-Musical «Servus Peter» fast 1000 Besucher ins Pentorama Amriswil. Manuel Nagel

Peter Grimberg (r.) ist Peter Alexander nicht nur optisch ähnlich, auch seine Stimmfärbung klingt wie die des grossen österreichischen Entertainers. (Bild: Manuel Nagel)

«Da hab selbst ich a bisserl weiche Knie», sagt Peter Grimberg, als die letzten Besucher das Pentorama verlassen haben und Grimberg sämtliche Wünsche nach Fotos sowie Autogrammen erfüllt hat. Erstaunlich für einen Entertainer, der soeben vor fast 1000 Besuchern zweieinhalb Stunden lang Hits von Peter Alexander gesungen hat, der ein alter Hase im Showgeschäft ist.

Der Grund für Grimbergs Nervosität ist der Auftritt am Folgetag in Zürich. «Stellen Sie sich vor», sagt er zum Journalisten, «die letzte Haushälterin von Peter Alexander wird am Dienstag im Publikum sitzen und sie bringt mir den Original-Frack von Peter Alexander mit, den ich dann während der Show anziehen werde».

32 Bilder Das Peter-Alexander-Musical «Servus Peter» im Pentorama Amriswil

Das Amriswiler Publikum kam am Montagabend noch nicht in den Genuss dieser einmaligen Kleidung, aber es wurde fast zweieinhalb Stunden lang bestens unterhalten mit Hits aus den 50er und 60er Jahren. Demzufolge war auch der Grossteil der Besucher und Besucherinnen in den 50er und 60er Jahren – oder noch etwas älter. Das Musical «Servus Peter» ist zwar Peter Alexander gewidmet und die Szenerie der Geschichte spielt auch «Im weissen Rössl» am Wolfgangsee, dem Kultfilm mit dem österreichischen Entertainer, aber es sind an diesem Abend im Pentorama nicht nur dessen Lieder erklungen.

«Wir wollen das Andenken an jene hochhalten, die leider nicht mehr unter uns sind.»

sprach Peter Grimberg zum Schluss, «dazu gehören auch Künstler wie Caterina Valente und Heinz Erhardt».

Horst Freckmann spielt Heinz Erhardt im Musical «Servus Peter». (Bild: Manuel Nagel)

Gerade dieser Heinz Erhardt, der bereits vor 40 Jahren verstorben war, schien an diesem Abend wieder auf der Bühne zu stehen. Denn Horst Freckmann gab den deutschen Komiker, Musiker und Schauspieler so authentisch wieder, wie Grimberg seinen Landsmann und Namensvetter Peter Alexander. Die Illusion für die Besucher war zeitweise perfekt.

Beim «Heile Welt»-Musical, wie Regisseur und Hauptdarsteller Grimberg es selber nennt, machte auch das Publikum mit. Als das lispelnde Zimmermädchen Vera, gespielt von Katrin Classen, Lolitas Hit «Seemann, deine Heimat ist das Meer» aus dem Jahr 1960 anstimmte, da sang der ganze Saal mit – und es flossen auch ein paar Tränen.