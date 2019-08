Wega-News: Güggeli gibt es nur noch in der Halle 7

«Wir fühlen uns natürlich geehrt, dass die Giruno-Taufe im Rahmen der Wega-Eröffnung stattfinden kann», sagt Messeleiter Gregor Wegmüller. Am Donnerstagmorgen fahren die geladenen Gäste mit dem Giruno nach Frauenfeld, wo der Zug offiziell auf den Namen «Thurgau» getauft wird. «Wir müssen nach Frauenfeld, weil wir in Weinfelden den Zug nicht so lange stehen lassen könnten», sagt Wegmüller. Am Samstag können die Wega-Besucher dann gratis mit dem Giruno eine Schnupperfahrt absolvieren. «Eine Route geht nach Uttwil und zurück, die andere nach Rickenbach-Attikon und zurück», sagt Wegmüller. Die Gratisbilletts können im Messebüro oder beim Verkaufsschalter der SBB bezogen werden, allerdings erst an der Wega. (sba)