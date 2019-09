Wega-Fans, macht euch parat! Ob mit Hochgeschwindigkeit oder Gemütlichkeit, digital oder geistlich; für alle gibt es an der Weinfelder Herbstmesse Neues zu entdecken. Hannah Engeler

Messeleiter Gregor Wegmüller, Wega-Präsident Heinz Schadegg, Roman Frischknecht, Leiter Ausstellung (hinten), Erwin Wagner, Leiter Finanzen, und Martin Beck, Leiter Infrastruktur & Bau (vorne). (Bild: Hannah Engeler)

Die diesjährige Wega lockt mit vielen Sonderschauen. Allen voran die «Smarter Thurgau», welche mit Ausstellungen und Referaten die Digitalisierung greifbar macht. In der Halle 10 wolle man Chancen für den Alltag sowie für Unternehmen aufzeigen.

«Die Digitalisierung hat viele positive Aspekte, birgt aber auch gewisse Risiken», sagt Messeleiter Gregor Wegmüller an der Presse-Orientierung am vergangenen Mittwoch. «Die Sonderschau ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen, von der Digitalisierung betroffenen, Themen».

Erstmaliger gemeinsamer Gottesdienst auf der Openair-Bühne

Diejenige, die sich lieber am Geistlichen orientieren, können am Sonntagmorgen um 10.15 Uhr den Wega-Gottesdienst besuchen. Zum ersten Mal schliessen sich alle christlichen Kirchen von Weinfelden zusammen, um auf dem Rathausplatz einen Gottesdienst zu halten.

Ein einzigartiger Programmpunkt findet bereits an der Eröffnungsfeier am Donnerstagmorgen statt. Der neue Hochgeschwindigkeitszug der SBB, Giruno, wird auf den Namen «Thurgau» getauft. «Alle Giruno-Züge haben einen Göttikanton», erzählt Wegmüller. Durch die in Bussnang ansässige Stadler Rail AG nimmt der Thurgau allerdings eine Sonderposition bei der SBB ein. «Wir sind der einzige Kanton, in dem die Zugtaufe in einem so grossen Rahmen stattfindet», sagt Wegmüller stolz.

Hochgeschwindigkeit geniessen

Mit einem Gratis-Billet, das am Bahnhof Weinfelden oder der Messe-Information abgeholt werden kann, können Messebesucher am Samstagnachmittag für rund 50 Minuten mit Hochgeschwindigkeit durch den Kanton sausen. Wer es lieber gemütlich nimmt, kann sich wie jedes Jahr eine Fahrt mit dem Wega-Bähnli genehmigen. Der Stadtrat hat mittlerweile bewilligt, dass dieses neu beim «La Stazione» abfährt.

Langjährige Wega-Enthusiasten können seit diesem Jahr Mitglied im Wega-Memberclub werden. «Der Club ist eine Möglichkeit für die eingefleischten Fans, das weitere Bestehen der Messe zu unterstützen und ihre Verbundenheit zur Wega zu zeigen», sagt Wegmüller.

Nebst einem speziellen Button können die Mitglieder von exklusiven Apéros und weiteren Vorzügen profitieren. Ohne gross Werbung gemacht zu haben, seien bereits 120 Anmeldungen eingegangen. «Dies zeigt die breite Unterstützung für unsere Wega, das freut uns natürlich», sagt Wega-Präsident Heinz Schadegg.