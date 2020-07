Weg frei für selbstfahrende Busse in Arbon: Jetzt müssen die Initianten des Projektes nur noch das nötige Geld auftreiben Selbstfahrende Busse in Arbon sind technisch machbar. Zu diesem Schluss kommt eine von der Technischen Gesellschaft Arbon initiierte und am Dienstag vorgestellte Studie. Das Projekt soll weiterverfolgt werden. Wenn alles optimal läuft, könnte es bereits Ende des nächsten Jahres los gehen.

In Sion verkehren seit vier Jahren selbstfahrende Busse. Bild: Cyril Zingaro/ Keystone (Sion, 28.5.2018)

(mso) Realisierbar ist gemäss der von der AMoTech GmbH in Neuhausen erstellten Studie ein 2,2 Kilometer langer Rundkurs vom Bahnhof via Hafen durch die Altstadt, am ZIK vorbei Richtung Saurer-Museum, dann zum Lindenhof, weiter zum Rathaus und schliesslich zurück zum Bahnhof. Diverse Fahrzeughersteller bezeichnen diese Strecke als attraktiven Anwendungsfall. Die Platzverhältnisse sind ausreichend, auch für die Realisierung von Haltestellen. Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke ist optimal. Der Bus soll täglich von 07.30 bis 18.30 Uhr im Halbstundentakt verkehren und für die Passagiere während des dreijährigen Versuchsbetriebs gratis sein.

In der nun folgenden Umsetzungsphase wird alles für den Betrieb Notwendige vorbereitet. So werden auch die für das Gesuch beim Bundesamt für Strassen (Astra) relevanten Dokumente erstellt. Dies wird rund neun Monate in Anspruch nehmen und Kosten von rund 325‘000 Franken verursachen. Pro Jahr müssen ca. 720‘000 Franken investiert werden. Die gesamten Projektkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Franken.

Finanzierung mit TKB-Millionen

Die hohen Kosten haben auch damit zu tun, dass sich jederzeit eine Begleitperson an Bord des Fahrzeugs befinden muss. Ein Leitstellencomputer zur permanenten Überwachung des Fahrbetriebs soll in einem Büro der Eurobus AG installiert werden, welche auf ihrem Gelände auch einen Abstellplatz für das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Im Rahmen des Projekts soll vorerst ein einzelnes selbstfahrendes Fahrzeug beschafft werden. Als geeignet haben sich die Fahrzeuge der Hersteller e.Go, EasyMile und Navya erwiesen.

Da es sich um ein Innovationsprojekt handelt und das ASTRA wegen der fehlenden Gesetzesgrundlage eine Sondergenehmigung ausstellen muss, erfolgt die Finanzierung weitgehend neben den normalen Etats. So ist zum Beispiel ein Antrag an das Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau betreffend die Verwendung Erlös Partizipationsscheine der TKB eingereicht worden.

Stadt begrüsst Projekt

Sobald die Finanzierung sichergestellt ist, soll die konkrete Umsetzung starten. Konzeption und Vorarbeiten sollen durch die Stadt Arbon, SBB, Eurobus und TGA erfolgen. Für die Versuchsphase sind dann Eurobus, ArbonEnergie, TGA und der ausgewählte Fahrzeughersteller verantwortlich. Flankierend zur Realisierung sollen interessierte Kreise und Schulen in geeigneter Weise informiert werden, begleitet von einer wissenschaftlichen Studie der FH Ostschweiz.

Der Arboner Stadtrat begrüsst das Projekt und ersuchte die TGA, bei der Realisierung massgebend mitzuarbeiten. Nicht zuletzt vor einem touristischen Hintergrund steht der Stadtrat dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Arbon positiv gegenüber – nicht nur in der Altstadt, sondern auch entlang des Sees.

Das System eröffnet ungeahnte Möglichkeiten

Das Projekt SCCL Arbon hat Pilotcharakter. Es ermöglicht wertvolle Erkenntnisse über Elektromobilität und autonome Fahrzeuge, welche den ÖV der Zukunft prägen werden. Dank der Digitalisierung sind weitere Optionen einer hochgradigen Flexibilisierung in Richtung eines „on demand“-Betriebs denkbar.

Initiant des Projektes ist die Technische Gesellschaft Arbon, die 2019 das 100-Jahr-Jubiläum feierte und dafür etwas Innovatives schaffen wollte. Ausgangspunkt war das Anliegen, die Arboner Altstadt wieder an den öffentlichen Verkehr anzuschliessen.