Wechsel Neuer Geschäftsführer für das Schloss Berg Seit September leitet Andreas Spitz das Alterszentrum Schloss Berg. Er will mit kulturellen Veranstaltungen das Dorf wieder ins Wohn- und Pflegezentrum bringen.

Zwei Geschäftsführerwechsel und zwei Jahre Corona haben schwierige Zeiten für das Schloss Berg gebracht. Nun soll dem Wohn- und Pflegezentrum im historischen Gebäude neue Energie verliehen werden. Mit Andreas Spitz hat das Schloss Berg seit dem 1. September 2021 einen neuen Geschäftsführer. Er will Kontinuität und Stabilität ins Schloss bringen. Spitz bringt 30 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer in verschiedenen sozialen Institutionen mit. Der 56-Jährige will des Weiteren auf Teamwork setzen. «Allein kann ich hier nichts erreichen. Mit bereits konkreten Ideen der Mitarbeitenden, der Bevölkerung, Vereinen, Kirchgemeinden und Gemeindebehörde ist eine lebendige Vision und eine gemeinsame Richtung schon gesetzt», sagt Spitz.

«Wir müssen dahin kommen, dass wir das Dorf wieder ins Schloss holen und im Dorf wieder ein kollektiver Stolz zu spüren ist, wenn vom Schloss Berg gesprochen wird», sagt Spitz. Damit dies gelingt, sollen nicht nur die pflegerischen und kulinarischen Leistungen stimmen, sondern auch ein Geist durchs Gemäuer wehen, der von gelebter Kultur kündet. «Nach Corona werden wir hoffentlich wieder öffentliche Feste, Konzerte, Ausstellungen und kreative Projekte durchführen können.» Es ist ein Wunsch, der der Schlossanlage nicht fremd ist, schrieb doch hier beispielsweise im Jahr 1835 Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) ihr Poem «Schloss Berg». (red)