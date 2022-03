Wasserverbrauch Swimmingpool befüllen: Jede Gemeinde hat eigene Regeln Am 1. Mai startet die Freibadsaison in Weinfelden. Statt im grossen Gemeinschaftsbecken baden jedoch viele Einwohnerinnen und Einwohner lieber bei sich zu Hause im Pool. Die Befüllung der Pools regelt jede Gemeinde etwas anders.

Das grösste Schwimmbecken in der Region Weinfelden: Das Freibad an der Thur. Viele Bewohner der Region geniessen den Sprung ins kühle Nass lieber zu Hause im privaten Pool. Bild: Mario Testa

Viel Sonne und steigende Temperaturen wecken bereits die Vorfreude auf einen baldigen Schwumm im Freibad. Viele Hauseigentümer planschen jedoch lieber auf dem eigenen Grundstück, als in der Badi ihre Längen zu ziehen. Das bekommen die Wasserwerke der Gemeinden zu spüren. Sie müssen deshalb Regeln erlassen, wann und wie die Pools befüllt werden dürfen.

Das Servicepaket von Märstetten besteht aus Schlauch, Wasseruhr und Installation durch Werkhofleiter Willi Lutz. Bild: Mario Testa

«Die Leute müssen sich bei uns anmelden. Dann bringe ich einen Wasserzähler und Schläuche vorbei», sagt Willi Lutz, Werkhofleiter in Märstetten. So können die Pools dann direkt ab einem Hydranten befüllt werden, was viel schneller geht, als mit dem Hausanschluss.

«Wir machen das schon seit rund 15 Jahren so und es klappt gut. Die Leute melden sich frühzeitig.»

Das Problem mit dem Wasserbezug für die Swimmingpools liegt in der grossen Menge Wasser, die für eine Füllung nötig ist. Je nach Grösse des Pools können es bis zu 80 Kubikmeter sein. «Wir müssen immer eine Löschreserve parat haben, und dann sind solche Wassermengen für kleinere Wasserversorgungen wie unsere eine Herausforderung.» Deshalb sei es wichtig, diese Wasserbezüge planen zu können, damit keine Versorgungslücken entstehen.

In Märstetten bezahlen die Poolbesitzer 100 Franken, dafür stellt ihnen der Werkhof die Wasseruhr und die Schläuche zur Verfügung. «Dazu kommt dann der Wasserverbrauch für 1.50 Franken pro Kubikmeter», sagt Lutz. Wasserdiebstahl ab Hydrant komme nur noch sehr selten vor. «Das gab es früher eher mal. Wir registrieren in solchen Fällen einfach einen enormen Wasserverbrauch und vermuten einen Schaden an einer Leitung. Die Abklärungen sind sehr aufwendig.»

Füllen mit dem Gartenschlauch in Berg

In der Gemeinde Berg haben auch viele Hausbesitzer einen privaten Pool. Dort gilt seit zwei Jahren ein neues Regime zum Wasserbezug. «Bei uns darf niemand Wasser ab dem Hydranten beziehen», sagt Werkhofleiter Marcel Krucker. Den Service zur Poolbefüllung ab Hydrant habe die Gemeinde eingestellt. «Der Aufwand war zu gross – und es durfte dann ja auch nichts kosten.»

Marcel Krucker, Leiter Werkhof Berg. Bild: Mario Testa

In Berg müssen die Pools deshalb vom Hausanschluss befüllt werden, auch wenn das ein bis zwei Tage dauern kann. «Jedes Haus hat einen Wasserzähler und so wird dann auch das Abwasser korrekt verrechnet», sagt Krucker. Eine Anmeldung für den Wasserbezug sei auf diese Weise hinfällig. «Über die Hausanschlüsse kann das Netz nicht überlastet werden – zudem haben wir ein relativ grosses Reservoir.»

In Affeltrangen hat der Wasserbezug für Pools ab Hydrant vor wenigen Jahren etwas überbordet, wie Wasserwart Bruno Walser sagt. «Wir haben daraufhin eine Gebühr von 50 Franken für unseren Service eingeführt. Seither befüllen die Einwohner kleinere Pools wieder selber mit dem Gartenschlauch, für die grösseren rück ich aus.»

Befüllen mit dem Gartenschlauch

In Weinfelden stellen die Technischen Betriebe Wasseruhren für den Bezug ab dem Hydrant zur Verfügung. «Das lohnt sich jedoch nur für grössere Pools ab 60 Kubikmetern, darunter tut’s auch der Gartenschlauch», sagt Brunnenmeister Marc Scheiwiller. «Dieser Service kostet eine Pauschale von 50 Franken plus den Wasserbezug.» Die gleichen Kosten fallen auch in Bürglen an. Dort müssen die Poolbesitzer das Set bestehend aus Wasseruhr, Rückschlagschutz und Schlauch jedoch im Werkhof abholen und gleichentags auch wieder zurückbringen.

In Amlikon-Bissegg sind die Poolfüllungen kein grosses Thema. «Die meisten befüllen mit dem Gartenschlauch», sagt Gemeindepräsident Thomas Ochs. «Wenn es grössere Bezüge braucht, stellen wir auf Anfrage aber auch unentgeltlich eine Wasseruhr und Schläuche für den Hydranten zur Verfügung.»

Mit einer solchen Wasseruhr wird der Bezug ab dem Hydranten gemessen. Bild: Mario Testa

Auch in Wigoltingen bietet Markus Bernhard diesen Service an. «Bei grösseren Pools bringen wir auf Anfrage Wasseruhr, Rückschlagschutz und Schläuche vorbei», sagt der Werkhofleiter. Das kostet dann pauschal 50 Franken, zuzüglich der Wasserkosten. Auch in Schönholzerswilen, wo es kaum Pools gibt, stellt der Wasserwart eine Wasseruhr für den Bezug ab Hydrant zur Verfügung: Kostenpunkt 12.50 Franken.

In Birwinken bringt Werkhofleiter Marco Moser die Wasseruhr für den Hydranten vorbei und instruiert die Poolbesitzer. «Es geht vor allem darum, dass es keine Schäden an den Wasserleitungen gibt. Bei Leuten, die auch in der Feuerwehr sind zum Beispiel, muss ich das nicht.» Ähnlich läuft es auch in Wuppenau, wobei Gemeindeschreiber Benno Erne sagt: «Wir haben nur wenige Bezüge ab Hydrant. Die meisten füllen die Pools über den Hausanschluss.»