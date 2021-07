Mit dem zweiten Platz nach der Qualifikation direkt hinter dem grossen Favoriten Lugano sicherte sich der SC Kreuzlingen das Privileg, erst im Halbfinal des NLA-Playoffs einsteigen zu müssen. Während Gegner Carouge in den vergangenen Tagen eine kräftezehrende Best-of-3-Serie gegen den Stadtrivalen Genf absolvierte, bereiteten sich die Thurgauer in Ruhe auf die Meisterschaftsentscheidung vor. Das Heimrecht für das erste Spiel hat der SCK abgetauscht, weil das Freibad Hörnli am Donnerstag besetzt ist. So beginnt die Best-of-5-Halbfinalserie heute in Carouge. Dafür trägt Kreuzlingen am Samstag und am Dienstag (Spielbeginn jeweils um 20.30 Uhr) zwei Heimspiele hintereinander aus.