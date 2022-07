Wasserball Nach 12:11-Erfolg: Der SC Kreuzlingen hat eine Hand am Meisterpokal Der SC Kreuzlingen gewinnt das dritte Playoff-Finalspiel zu Hause gegen den SC Schaffhausen 12:11 und führt in der Best-of-five-Serie 2:1. Die packende Partie zweier ebenbürtiger Teams wurde erst in der Schlussphase entschieden. Weiter geht es am Donnerstag um 20.30 Uhr in Schaffhausen.

Der Ex-Schaffhauser Gabor Turzai (am Ball) war mit drei Treffern ein wichtiger Erfolgsfaktor für den SC Kreuzlingen. Bild: Mario Gaccioli

Der SC Kreuzlingen steht kurz vor der Titelverteidigung in der Wasserball-NLA. Am Dienstagabend besiegten die Thurgauer in einem packenden Heimspiel vor 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern den SC Schaffhausen mit 12:11. Damit legte der SCK in der Best-of-five-Finalserie wieder vor, führt jetzt 2:1 und hat am Donnerstag auf der Schaffhauser Breite die Chance, den zwölften Meistertitel der Vereinsgeschichte zu ergattern. Doch bis dorthin ist es noch ein steiniger Weg. Völlig unerwartet hatten die Schaffhauser am vergangenen Samstag den Kreuzlingern vor heimischem Publikum die erst zweite Saisonniederlage zugefügt und damit den Playoff-Final so richtig lanciert.

Mit der Gewissheit den Favoriten vom Bodensee auch im Final besiegen zu können, reiste der Herausforderer am Dienstag nach Kreuzlingen. Den Zuschauern wurde so ein packendes Spiel geliefert. Denn der SCS trat voller Selbstvertrauen auf, nutze gleich zu Beginn eine Unsicherheit der Gastgeber und ging 1:0 in Führung. Im Gegensatz zu den Spielen davor brauchte Kreuzlingen jedoch nicht lange, um ins Spiel zu finden, lieferte postwendend die Antwort durch Noah Dudler.

Offener Schlagabtausch zweier ebenbürtiger Teams

Nun lieferten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Schaffhausen traf und Kreuzlingen glich aus. Von einem Niveauunterschied war nichts zu sehen. Mit einem Tor Rückstand ging das Heimteam in die Halbzeitpause, machte diesen jedoch nach dem Seitenwechsel umgehend wett und ging kurze Zeit später das erste Mal in Führung. Es gelang dem SCK jedoch nicht, den Vorsprung auszubauen und so glich Schaffhausen abermals aus, ging sogar wieder in Führung. Die Spannung stieg von Minute zu Minute, ehe Joel Herzog kurz vor Spielende mit einem Doppelpack zum 12:10 die Partie zu Gunsten der Kreuzlinger entschied. Der Schlusspunkt Schaffhausens zum 11:12 wurde zur Nebensache. Mit beiden Armen in der Luft schrien sich die Kreuzlinger nach dem Schlusspfiff die Freude aus dem Leib.

Sie gewannen eine Partie, die sie ebenso gut auch hätten verlieren können. Das vierte Spiel am Donnerstag um 20.30 Uhr in Schaffhausen dürfte also erneut eine enge Sache werden. Immerhin reisen die Kreuzlinger mit einem Matchball in den Händen ins Freibad Breite.

Kreuzlingen – Schaffhausen 12:11 (2:2, 2:3, 3:2, 5:4)

Freibad Hörnli – 1200 Zuschauer – SR Mudroch/Simon.

Kreuzlingen: Aleksic; Albers (1), Turzai (3), Noah Dudler (1), Geiser (1), Flurin Rickenbach, Joel Herzog (3), Yves Herzog, Gian Rickenbach, Buob, Pleyer (3), Carballo.

Schaffhausen: Schmuki; Melet, Kallay (3), Corbach (1), Marko Milovanovic (3), Alfano, Zlomislic (1), Nikola Milovanovic, Silj (3), Frei, Widtmann, Tempini.