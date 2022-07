Wasserball Key Pleyer: Der SC Kreuzlingen zählt im Playoff-Final auf die Tore von Robin Pleyer Ab Donnerstag bestreitet Qualifikationssieger Kreuzlingen die Best-of-five-Finalserie gegen den SC Schaffhausen. Im Kampf um die Schweizer Wasserball-Krone kommt Robin Pleyer eine besondere Rolle zu. Der 31-Jährige ist so gut, dass er im Ausland spielen könnte. Doch entsprechende Angebote schlug er aus.

Von allen NLA-Spielern erzielte Robin Pleyer (am Ball) in dieser Saison am meisten Tore. Mit dem SC Kreuzlingen strebt er den elften Meistertitel der Klubgeschichte an. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 7. Juli 2022)

Robin Pleyer erinnert sich noch genau an den Moment, als er mit 19 Jahren zum SC Kreuzlingen stiess. Er sagte damals, dass er irgendwann Torschützenkönig der gesamten NLA werden möchte, und rührte seinen Vater damit beinahe zu Tränen. Heute, mit 31 Jahren, ist Pleyer genau dort angekommen. Der ­Torgarant des SC Kreuzlingen erzielte in der Qualifikation von allen Spielern der höchsten Schweizer Liga am meisten Tore. Etwas, das bislang nur wenige Schweizer geschafft haben. Wie in anderen Sportarten hierzulande prägen auch im Wasserball normalerweise die Ausländer das Spiel. Zwei pro Team sind erlaubt. Beim SC Kreuzlingen sind es der serbische Goalie Darko Aleksic und der unga­rische Center Gabor Turzai.

Mit Robin Pleyer haben die Kreuzlinger auf der linken Seite einen weiteren Schlüsselspieler (engl. Key Player), der Partien entscheiden kann. Und nicht nur das. Der in St.Gallen wohnhafte Schwimm- und Sportlehrer hält die Mannschaft als Captain auch zusammen. Vor allem für die jungen Mitspieler ist er ein Vorbild, der mit gutem Beispiel vorangeht. Das bescheinigt auch SCK-Trainer Milan Petrovic, der vor seinem Wechsel an den Beckenrand lange mit Pleyer zusammengespielt hat. «Robin hat viel in seine Karriere investiert. Ihn zeichnet aus, dass er auch im Training immer eine Topleistung bringt.» Für Petrovic ist die Nummer elf eine ­wichtige Schraube im Kollektiv. «Seine professionelle Einstellung kommt uns allen zugute.»

Robin Pleyer ist Captain und eines der Aushängeschilder des SC Kreuzlingen. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 15. Mai 2022)

Zug für Auslandkarriere ist wohl abgefahren

Mit 31 Jahren ist Robin Pleyer einer der besten Schweizer Wasserballer, wenn nicht der beste. Er fehlt auf keiner Taktiktafel. Weder beim Gegner noch beim SC Kreuzlingen. Steigt der Nationalspieler ins Becken, hat er die volle Aufmerksamkeit. Da drängt sich eigentlich der Schritt ins Ausland auf. In eine Liga, ­deren Ansehen weitaus höher ist als die Schweizer NLA. Nach Kroatien, Deutschland, Ungarn. Doch dieser Zug sei für ihn abgefahren, sagt Pleyer. Auch weil Wasserball für Schweizer Verhältnisse nicht mehr als ein willkommenes Nebeneinkommen einbringt. Der studierte Sportwissenschafter sagt:

«Wenn ich jetzt ins Ausland wechseln würde, müsste ich zu viel aufgeben von meinem Beruf.»

Auch teilt er sein Leben mit seiner Freundin. «In meiner aktuellen Lebens­situation ist ein solcher Wechsel deshalb nicht mehr so attraktiv.» An Angeboten würde es Pleyer freilich nicht fehlen. Er erzählt von Kontakten mit Berlin und Cannstatt/Stuttgart. «Für eine Auslandkarriere hätte ich vielleicht egoistischer sein sollen, als ich 2015/16 eine halbe Saison in Serbien gespielt habe», sagt Pleyer. Egoistischer in dem Sinn, dass er sein Engagement auf der Balkanhalbinsel hätte verlängern sollen. Doch Pleyer hielt sich an die Abmachung mit dem SCK und kehrte nach Kreuzlingen zurück. Bereut hat er den Entscheid nicht.

Im vergangenen Jahr feierte Robin Pleyer (vordere Reihe, Dritter von links) mit dem SCK den Meistertitel nach gewonnenem Playoff-Final gegen Erzrivale Lugano. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 29. Juli 2021)

«Ich würde die Krone gegen jeden Titel eintauschen»

Pleyers Verbundenheit mit dem SC Kreuzlingen ist gross. So gross, dass er für jedes Training und jedes Spiel den Weg von St.Gallen in die Grenzstadt und zurück auf sich nimmt. Dafür ist er heute ein Aushängeschild des Klubs. Dass er als Torschützenkönig im Rampenlicht steht, macht ihn stolz. Primär, weil er damit dem Schweizer Wasserball und dem SC Kreuzlingen eine Plattform geben kann. Pleyer sagt: «Ich würde die Krone des Torschützenkönigs gegen jeden Meistertitel eintauschen.»

Für Robin Pleyer zählt in erster Linie das Kollektiv. Er sagt:

«Ohne meine Mitspieler wäre ich auch nicht Torschützenkönig geworden.»

Der Teamgedanke ist für Kreuzlingens Captain denn auch der Schlüssel im Playoff-Final gegen den SC Schaffhausen, der am Donnerstag um 20.30 Uhr im Kreuzlinger Freibad Hörnli beginnt. «Unser Weg zum Erfolg führt über unsere ­Solidarität.»