Wasserball Ein neuer Herausforderer für den SC Kreuzlingen: Am Samstag gastiert das Überraschungsteam Carouge im Hörnli Die nach zwei Runden noch unbesiegten Kreuzlinger NLA-Wasserballer empfangen am Samstag um 20.45 Uhr das punktgleiche Carouge Natation. Es ist ein Spitzenspiel wider Erwarten.

Noah Dudler (rechts) und der SC Kreuzlingen sind nach zwei Runden noch unbesiegt. Mario Gaccioli

Monatelang schauten die Wasserballer neidisch auf die Fussballer und Eishockeyaner. Nun sind auch sie zurück im Meisterschaftsbetrieb. Nach dem erfolgreichen NLA-Saisonstart des Schweizer Meisters Kreuzlingen mit zwei deutlichen Siegen gegen Winterthur (24:3) und Basel (23:6) gastiert heute Samstag um 20.45 Uhr Carouge Natation im Freibad Hörnli. Wurden die Thurgauer in den ersten beiden Spielen noch nicht vor grosse Herausforderungen gestellt, dürfte sich das mit dieser Affiche ändern.

Carouge, in den vergangenen Jahren auf den hinteren Rängen zu finden, mausert sich in der Coronasaison 2021 zu einem Spitzenteam. Das Team um Nationaltorhüter Tommaso Gazzini hat sich mit den ehemaligen französischen Nationalspielern Romain Blary und Raphael Pirat sowie dem Griechen Pontikeas Kiriakos personell deutlich verstärkt. Mit Siegen gegen Basel und Rekordmeister Horgen sowie einer knappen Niederlage gegen Schaffhausen zum Auftakt machen sich die Genfer zurecht Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten vier. Ihre Leistungssteigerung hängt auch damit zusammen, dass sie vergangenen Herbst trotz Corona an der Euroleague teilnehmen durften, nachdem sämtliche anderen NLA-Teams ihre Teilnahme im zweiten internationalen Wettbewerb nach der Champions League abgesagt hatten.

Auf Seiten des SC Kreuzlingen kehren die bis anhin verletzten Pablo Carballo und Joel Herzog in die Aufstellung zurück, ebenso wie Captain Robin Pleyer. Trainer Sirko Roehl steht mit Ausnahme des langzeitverletzen Yannic Dudler das komplette Kader zur Verfügung.

Gemäss dem Coronaschutzplan sind 100 Zuschauer zugelassen für diese Partie. Wer das Spiel zwischen Kreuzlingen und Carouge vor Ort im Hörnli anschauen will, muss sich auf der Internetseite des SC Kreuzlingen anmelden.