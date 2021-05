Wasserball Demut statt Hochmut: Der SC Kreuzlingen ist nicht mehr der Platzhirsch Die 9:10-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen Carouge zeigte, dass die Pandemie beim Titelverteidiger SC Kreuzlingen ihre Spuren hinterlassen hat. Doch noch immer haben die Thurgauer gute Argumente für eine erfolgreiche NLA-Saison 2021.

Pablo Carballo (am Ball) und der SC Kreuzlingen kassierten am vergangenen Wochenende gegen Carouge eine überraschende Niederlage. Bild: Mario Gaccioli

Lugano oder Kreuzlingen? Es war die einzige Frage, die das Wasserballpublikum noch umtrieb. Die beiden Spitzenteams aus Süd und Nord machten den Meistertitel zuletzt stets unter sich aus. Einzig Rekordmeister Horgen vermochte die Phalanx in den letzten 15 Jahren zweimal zu durchbrechen (2007/2015). Nun mischt Corona die Karten im Schweizer Wasserball neu.

Mit dem Double von 2019 ist der SC Kreuzlingen noch immer Titelhalter in der Meisterschaft und im Cup. Denn vergangenes Jahr wurde der Spielbetrieb pandemiebedingt abgebrochen. Und in diesem Jahr kam das grüne Licht für die Wiederaufnahme erst vor wenigen Wochen. Wenn Präsident Max Wicker nach den Zielen für 2021 gefragt wird, dann nennt er keine Rangierung, sondern «dass wir vor Coronaerkrankungen und Quarantänen verschont bleiben».

Champions-League-Goalie zwischen den Pfosten

Gewiss, mit seinem weitgehend unveränderten Kader gehört Kreuzlingen auch in diesem Sommer zu den ersten Titelanwärtern. Zumal die Thurgauer gegenüber den meisten Konkurrenten einen Vorteil haben. Weil der SCK zahlreiche Schweizer Nationalspieler stellt und diese im Gegensatz zu den restlichen NLA-Spielern auch während der Coronapandemie ins Wasser durften, hat Kreuzlingen einen Trainingsvorsprung. Der international erprobte, kroatische Goalie Duje Jelovina (spielte 2020 mit Dynamo Moskau in der Champions League) soll hinten dicht machen. Er erhielt nebst dem serbischen Routinier Milan Petrovic die zweite Ausländerlizenz. Dennoch gibt sich der erfolgsverwöhnte SC Kreuzlingen demütig. «Aufgrund der langen Pause ist es schwierig, sich Ziele zu setzen», sagt Dominik Egger, Chef Wasserball beim SCK. Man sei in erster Linie froh, überhaupt wieder wettkampfmässig spielen zu dürfen.

Kreuzlingens Torhüter Duje Jelovina (mit roter Mütze) streckt sich im Spiel gegen Carouge für einmal vergeblich. Mario Gaccioli

Nach den ersten Runden in diesem Jahr sind die Spitzenplätze überraschend von Schaffhausen und Carouge belegt. Die Romands besiegten Kreuzlingen am vergangenen Samstag im Hörnli 10:9 und setzten damit ein Ausrufezeichen. Wenn der SCK also unverbindliche Parolen wie «vorne mitspielen» herausgibt und als Hauptziel der Erreichen des Halbfinals nennt, dann zeugt das durchaus von Realitätssinn. Gleichwohl dürfte auch Respekt mitschwingen vor dem Vermächtnis, das Trainer Benjamin Redder mit dem Double-Gewinn 2019 hinterlassen hat, bevor er gehen musste.

Sirko Roehl bleibt bis Saisonende Trainer

Redders Nachfolger ist nun übrigens Sirko Roehl, der Kreuzlingen bis Saisonende coacht. Der sportliche Leiter des SCK ist eine Notlösung, weil dem Kroaten Vinko Rossi nach 14 Monaten im provisorischen Status die Trainerlizenz in der Schweiz verwehrt wurde. So ganz ohne Druck tritt Roehl nicht an. Vizepräsident Patrick Staub sagt: «Wir spielen sehr wohl um die Titelverteidigung – in der Liga und im Cup.» Die pandemiebedingte Pause hat die Ambitionen des SC Kreuzlingen also doch nicht ganz untergekriegt.

Altmeister Sirko Roehl, eigentlich als sportlicher Leiter herbeigezogen, trainiert den SC Kreuzlingen nach Vinko Rossis Abgang bis Ende Saison. Mario Gaccioli