Wasserball 14:10-Heimsieg: Fast 1000 Zuschauer sehen einen überzeugenden SC Kreuzlingen zum Finalauftakt Der Qualifikationssieger SC Kreuzlingen steigt mit einem ungefährdeten 14:10-Heimsieg in den Playoff-Final gegen den SC Schaffhausen. Am Samstag folgt der Charaktertest im ersten Auswärtsspiel dieser Best-of-five-Serie.

Der Kreuzlinger Joel Herzog (am Ball, gegen Schaffhausens Maurice Corbach) erzielte zwei Tore. Bild: Mario Gaccioli

«Ich habe das Gefühl, wir können uns nur selber besiegen», hatte Kreuzlingens Teamcaptain Robin Pleyer vor dem Playoff-Final gegen den SC Schaffhausen gesagt. Und zumindest das erste Spiel der Best-of-five-Serie vom Donnerstagabend zeigte, dass der NLA-Torschützenkönig damit wohl recht hat. Auch wenn die Schaffhauser ein würdiger Finalgegner sind: Der Tabellenzweite kann dem Qualifikationssieger vom Bodensee das Wasser nicht ganz reichen.

Zwar legten die favorisierten Kreuzlinger einen Kaltstart hin, hatten zu Beginn sichtlich Mühe, die Schaffhauser Defensive zu durchbrechen. In dieser Hinsicht hatten die Gäste, die im Halbfinal Horgen in fünf Spielen niedergerungen hatten, taktisch erstklassige Arbeit geleistet.

Routine und Kaderbreite machen den Unterschied

Doch der SC Kreuzlingen ist in dieser Saison für die Konkurrenz in der NLA einfach eine Nummer zu gross, spielt an der Spitze ein wenig ausser Konkurrenz. In der Qualifikation mussten die Thurgauer gerade einmal eine Niederlage (gegen Schaffhausen) und ein Unentschieden (gegen Lugano) hinnehmen. Das breitere Kader und die Routine im Team von Trainer Milan Petrovic machten auch am Donnerstagabend vor 891 Zuschauern im Freibad Hörnli die Differenz aus. Nach dem 1:2-Rückstand in der sechsten Minute drehte der SCK das Skore noch vor Ablauf des ersten Viertels zum 3:2. Danach zog der Favorit stetig davon, liess Schaffhausen nie mehr aufschliessen.

SC-Kreuzlingen-Präsident Max Wicker half kräftig mit, sein Team anzufeuern. Bild: Mario Gaccioli

Spätestens nach der Halbzeit, als Robin Pleyer, Simon Geiser und Veit Albers von 8:6 auf 11:6 erhöhten, war die Gegenwehr der Schaffhauser gebrochen. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr am Ausgang der Partie. Und auch wenn die Gäste nie abreissen liessen, so wäre es doch eine Überraschung, wenn Kreuzlingen nicht schon am Dienstag im zweiten Heimspiel den Meisterpokal in die Höhe stemmen könnte.

Sieben verschiedene Kreuzlinger Torschützen

Doch vorerst steht am Samstag um 20.30 Uhr das Auswärtsspiel auf der Schaffhauser Breite an. Kreuzlingens Trainer Petrovic wird erneut darauf bedacht sein, dass der Erfolg seines Teams nicht von einzelnen Spielern abhängig ist. Beim 14:10-Auftaktsieg reihten sich sieben Kreuzlinger in die Torschützenliste ein. Das ist mit ein Grund, weshalb der SCK auch zum Finalauftakt alles unter Kontrolle hat.

Kreuzlingens Noah Dudler (4) musste kurz nach der Halbzeitpause nach dem dritten persönlichen Ausschluss das Spiel vom Beckenrand aus zu Ende schauen. Bild: Mario Gaccioli

Kreuzlingen – Schaffhausen 14:10 (3:2, 5:3, 3:2, 3:3)

Freibad Hörnli – 891 Zuschauer – SR Wocik, Garcia.

Kreuzlingen: Aleksic; Albers (1), Turzai (2), Noah Dudler (1), Geiser (3), Flurin Rickenbach, Joel Herzog (2), Yves Herzog, Gian Rickenbach, Buob, Pleyer (4), Carballo (1).

Schaffhausen: Schmuki; Melet (1), Kallay (3), Corbach (1), Marko Milovanovic (2), Alfano (2), Zlomislic, Nikola Milovanovic, Silj (1), Frei, Widtmann, Tempini.

Zweites Spiel. Samstag, 23. Juli, 20.30 Uhr: Schaffhausen – Kreuzlingen (Freibad Breite).