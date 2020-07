Warten auf Bern: Der Amriswiler Stadtrat vertagt den Entscheid, was mit den gestundeten Mieten passieren soll

Als nach dem Lockdown die Diskussion über Mietzinsreduktionen und -erlasse aufkam, empfahl der Bundesrat den betroffenen Gewerblern, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen und individuelle und freiwillige Lösungen zu finden.

Dies führte aufgrund unterschiedlicher Haltungen in vielen Fällen nicht zu einer Einigung. Deshalb bildete der Bundesrat eine Taskforce und am 28. April eine Arbeitsgruppe, die sich dieser Thematik angenommen hat.

Nach dem Nationalrat beschloss am 8. Juni auch der Ständerat, Vermieter für die Zeitspanne der Zwangsschliessungen zu Mietzinssenkungen zu verpflichten. Der Bundesrat muss nun ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten. Im Raum steht eine Reduktion der Laden- und Geschäftsmieten um 60 Prozent während der Zeit des Lockdowns.

Bis jedoch überhaupt ein Gesetz vorliegt und dann auch in Kraft tritt, dauert es voraussichtlich noch mehrere Monate. (man)