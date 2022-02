Waldwirtschaft Daniel Hungerbühler bekommt zur Pensionierung einen Weg mit seinem Namen Der Förster hat sein ganzes Berufsleben im Romanshorner Wald verbracht. Zu seinem Abschied kamen auch viele seiner ehemaligen Lehrlinge.

Daniel Hungerbühler hinter dem Schild des Weges, der seinen Namen trägt. Bild: Markus Bösch

80 Gäste mitsamt 24 ehemaligen Forstwart-Lehrlingen: Zur Pensionierung von Daniel Hungerbühler hatte die Waldkorporation zum Fest in den Forsthof eingeladen. Zu seiner Überraschung gaben ihm jene Männer die Ehre, die er in den vergangenen vier Jahrzehnten zu Forstwarten ausgebildet hatte. Und für ihn selbst wurde an der Neuwiesenwegkreuzung die Tafel «Dani Hungerbühler Weg» montiert.

Sein Wegbegleiter, Forstingenieur Hans Nussbaumer, liess in einer Tour d’Horizon die Tätigkeit von Hungerbühler Revue passieren: Nach der Lehre und Försterschule wurde er 1985 zum Förster gewählt. Sieben Jahre später erfuhr der hiesige Wald und mit ihm auch der Förster grosse Ehre mit der Verleihung des Binding-Preises für «vorbildliche Waldpflege».

Waldlehrpfad, Ausbau Forsthof und Nachwuchspflege

Der Holzvorrat steigt und die sogenannte Beförsterungskorporation wird gegründet. Und Daniel Hungerbühler gestaltet zum 250-Jahr-Jubiläum der Waldkorporation einen Waldlehrpfad: «2001 wird dein Revier erweitert, von 400 auf 662 Hektaren. Du hast viel zu tun, auch mit den zahlreicher werdenden Waldbesitzern», sagte Nussbaumer. In diese Zeit gehören auch der Ausbau des Forsthofes und die zunehmende Eschenwelke.

Wichtig sei ihm immer der Nachwuchs gewesen, sagte Nussbaumer: Hungerbühler habe zahlreiche Lehrlinge ausgebildet und anderseits vielen Schulklassen den Wald nahegebracht. Auch mit den jährlichen Baumsetzlingspflanzungen. Nussbaumer sagte:

«Die gute Entwicklung des Waldes verdanken wir ganz wesentlich dir und deinem Sinn für das Wesentliche.»