Wahlen «Ich kann Steinach etwas bieten»: Andreas Graf wagt es nochmals und kandidiert für den Gemeinderat Am 28. November findet der erste Wahlgang für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Steinach statt. Einer der drei Kandidaten ist der Parteifreie Andreas Graf. Steinach habe viele Qualitäten, sagt er. Einiges könne man aber trotzdem noch verbessern.

Andreas Graf findet, in der Schweiz gebe es zu viele Gesetze und Reglemente. Bild: Michel Canonica

Andreas Graf hat schon für einige Ämter kandidiert: Ständerat, Nationalrat, Regierungsrat, Gemeindepräsident und Gemeinderat in seinem Heimatdorf Steinach. Jetzt nimmt er einen weiteren Anlauf. Graf will den frei werdenden Sitz im Steinacher Gemeinderat ergattern. Im ersten Wahlgang am 28. November heissen seine Konkurrenten Dominik Aliesch (SVP) und Diego Müggler (parteilos).

Wieso wagt es Graf nochmals? Er müsse das nicht tun, betont der 58-Jährige. Aber der Parteifreie ist überzeugt: «Ich kann Steinach etwas bieten.» Konkret: «Ganzheitliches und lösungsorientiertes Denken, das Begreifen der Herausforderungen der Gemeinde sowie eine gewisse Berufs- und Lebenserfahrung.» Graf ist ein Ur-Steinacher. Er schloss die Wirtschaftsmittelschule ab und absolvierte später eine Lehre im biologisch-dynamischen Landbau.



Er kehrte den Grünen den Rücken

Später arbeitete er beim «St.Galler Tagblatt» und bei der EMS-Chemie als Finanz- und Group-Controller. Er bildete sich weiter in Verkauf und Marketing und machte sich 2010 selbstständig als Berater. Graf hat auch politische Erfahrung: Für die CVP sass er schon einmal in der Steinacher Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, bei den Grünen des Kantons St.Gallen amtete er vier Jahre als Co-Parteipräsident.

Er sei jedoch – und das ist ihm ganz wichtig zu betonen – nie ein Grüner gewesen. «Ich dachte, dass die Partei grün ist.» Er habe jedoch gemerkt, dass dem nicht so sei. Ihn stört, dass bei den Grünen Ideologisches an oberster Stelle stehe und das Verständnis für Zusammenhänge meistens fehle. Man dürfe nicht einfach die ganze Gesellschaft auf die Ökologie reduzieren. Für Graf sind drei Säulen wichtig: freie Bildung, gleiches Recht für alle und eine Wirtschaft, die allen Menschen Wohlstand bringe. Die Ökologie sei da nur ein Teil davon

Es wird viel diskutiert bei den Grafs

In ihrem Haushalt werde viel diskutiert über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sagt seine Frau Sandra. Dabei gebe es einen Grundsatz: «Man darf alles sagen, solange es nicht beleidigend ist.» Doch nur Diskutieren reicht Graf nicht, er will mitwirken. Als Gemeinderat wäre ihm vorausschauendes Politisieren wichtig. Es würde dem Gremium zudem guttun, findet er, wenn jemand wie er andere Meinungen reinbrächte.

Steinach habe viele Qualitäten. «Wir wohnen an einem wunderschönen Ort». Einiges könnte aber verbessert werden, findet er. Als Beispiel nennt er das Seeufer, das charmanter gestaltet und freier zugänglich gemacht werden könnte. Das hätten er und seine Frau in den Ferien in Italien geschätzt. Man habe überall einfach ans Ufer gehen können, ohne eine Schranke passieren zu müssen. «Und nirgendwo eine Verbotstafel!»

Nein zu Turnhalle und Hochhaus

Ganz anders als hierzulande, wo es ganz allgemein zu viele Gesetze und Reglemente gebe. «Wir haben masslos übertrieben.» In der Schweiz habe man die «Wichtigkeit des Seins» verlernt. Das alles sei jedoch Jammern auf hohem Niveau, sagt Graf. Er würde im Gemeinderat denn auch «nicht alles über den Haufen werfen» wollen.

Am 28. November entscheiden die Steinacher über zwei grosse Projekte: eine neue Turnhalle und die Revision der Ortsplanung, mit welcher der Bau eines Hochhauses an der Grenze zu Arbon ermöglicht würde. Beiden Vorhaben steht Graf skeptisch gegenüber. Beim Hochhaus müsse man sich fragen, ob das der richtige Weg sei, um in Steinach Bevölkerungswachstum zu erzeugen. «Hochhäuser sind eine veraltete Bauform ohne Vision und intelligente Technologien.» Damit würden zudem nicht die richtigen Menschen angesprochen, ist er sich sicher. In Steinach müsse qualitativ hochwertiger Wohnraum gebaut werden.

Beim Turnhallenprojekt wiederum stört ihn, dass nun schon zum zweiten mal ein erst 40-jähriges Gebäude abgerissen werden solle. Aus schulpädagogischen Gründen brauche Steinach keine neue Turnhalle. «Unsere Kinder bleiben auch mit der Bestehenden tüchtig und beweglich.» Ob die Steinacher Bevölkerung auf seiner Linie ist und ihn sogar in den Gemeinderat wählt, zeigt sich bald.