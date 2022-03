Wahlen Es bleibt bei den zwei Kandidaten fürs Stadtpräsidium Arbon Auf der offiziellen Liste werden nur die Namen von Harry Ratheiser (Mitte) und René Walther (FDP) stehen. Weitere Bewerber sind bis Terminschluss am Montagabend keine dazu gekommen. Und der Wahlkampf dürfte nun doch nicht von einem juristischen Hickhack begleitet sein.

Harry Ratheiser (Mitte) und René Walther (FDP) sind die beiden offiziellen Kandidaten. Bild: Markus Schoch

So wie es aussieht, werden Harry Ratheiser und René Walther die Wahl ums Arboner Stadtpräsidium am 15. Mai allein unter sich ausmachen. Bis am Montagabend konnten sich Bewerber bei der Stadt melden, um auf die offizielle Namensliste zu kommen. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilt, sind keine weiteren Kandidaturen eingegangen. Matthias Gehring von der SVP zog sich bekanntlich am vorletzten Samstag zurück, nachdem ihm einzelne Mitglieder der Findungskommission im Anschluss ans erste Hearing sehr schlechte Noten erteilt hatten.

Gehring war die nicht für seine Augen bestimmte Information aus Kreisen der Findungskommission zugespielt worden. Deren Präsident André Mägert war darüber wenig erbaut. «Inwieweit wir diesen offensichtlichen Datenmissbrauch strafrechtlich verfolgen lassen, behalten wir uns vor», sagte er letzte Woche im Interview mit der «Thurgauer Zeitung». Mittlerweile scheint es so, als ob der Zwischenfall kein juristisches Nachspiel haben wird. Mägert sagt auf Anfrage:

André Mägert, der Präsident der Findungskommission. Bild: PD

«Es wurden bisher keine strafrechtlichen Schritte beschlossen. Und es ist aktuell keine Sitzung mit diesem Traktandum geplant.»

Dabei ist es nicht so, dass Mägert uwissend wäre, gegen wen er vorgehen müsste. Die betreffende Person hat sich intern geoutet und angeboten, sich anzuzeigen, wenn es gewünscht sein sollte. Weil aber niemand eine Schlammschlacht in Gang setzen wollte, passiert nun aller Wahrscheinlichkeit nach nichts.

Kommission schneiderte Anforderungsprofil nicht auf Kandidaten zu

Mägert weist im weiteren Vorwürfe von Bill Mistura zurück. In einem Leserbrief kritisierte der SVP-Parlamentarier, die Findungskommission habe die Anforderungskriterien für mögliche Nachfolger von Dominik Diezi kurzfristig geändert, «damit sie möglichst alle bekannten Kandidaten erfüllen konnten». Dem Vernehmen nach soll die Latte tiefer gelegt worden sein, um auch den politisch unerfahrenen Pfarrer Harry Ratheiser für wählbar erklären zu können.

Mägert widerspricht dieser Darstellung: «Das Anforderungsprofil wurde nicht kurzfristig geändert.» Mistura spiele vermutlich auf einen Änderungswunsch beim Inserat an. «Diesem wurde aber in der Kommission nicht zugestimmt, und die ursprüngliche Version wurde publiziert.»